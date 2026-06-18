Un mercadillo solidario con más de 30 marcas y actividades familiares llega este fin de semana a Madrid

Madrid suma este fin de semana un nuevo plan para quienes buscan combinar compras, ocio y actividades familiares con una causa solidaria. La Fundación Kike Osborne celebrará los próximos 19 y 20 de junio el Summer Market Solidario en LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón, un evento cuyos fondos se destinarán al programa de Salud Mental y Bienestar Emocional de la entidad.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán recorrer un mercadillo con 34 marcas de moda, complementos, artesanía y gastronomía, además de participar en charlas, talleres y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

La iniciativa reunirá a firmas como 7.ROOMS, Elefantine, Alpargatus o Bodegas y Viñedos Nidia, entre otras propuestas seleccionadas para esta edición, en un entorno que combinará compras, restauración y actividades al aire libre.

Más de 30 marcas y experiencias durante todo el día

El Summer Market se desarrollará en las instalaciones de LaFinca Grand Café, uno de los espacios comerciales y gastronómicos más conocidos de Pozuelo de Alarcón.

Además de los puestos de venta, distintos establecimientos del complejo participarán en la iniciativa con acciones solidarias, desde desayunos y menús especiales hasta talleres y experiencias pensadas para complementar la visita.

Charlas, talleres y encuentros con invitados

El viernes 19 de junio tendrá lugar el taller Cómo contar cuentos a tus hijos, además de la charla Caminando hacia la consciencia, impartida por Iñaki Gil.

La jornada incluirá también un espacio de maquillaje y cuidado personal impulsado por Grupo Harpo, que se sumará al evento con distintas experiencias relacionadas con la belleza y el bienestar.

El sábado 20 continuará la programación con nuevas actividades y encuentros. Entre los participantes confirmados figura Irene Alonso, creadora de contenido conocida en redes sociales como Soy una madre normal, que abordará temas relacionados con la maternidad, la vida familiar y el día a día de muchas familias.

Además, se celebrará una mesa redonda sobre autocuidado y participará María Belón, superviviente del tsunami de 2004 cuya historia inspiró la película Lo imposible.

Actividades para niños y una iniciativa solidaria

Uno de los espacios destacados será el Kids Corner, una zona pensada para los más pequeños con actividades y propuestas familiares desarrolladas en un entorno supervisado por voluntarios.

Los fondos recaudados se destinarán al programa de salud mental y bienestar emocional de la Fundación Kike Osborne, orientado a apoyar a familias que conviven con la discapacidad. A través de esta iniciativa, la entidad busca reforzar su labor de acompañamiento, crear una red de apoyo para las familias y dar visibilidad a la importancia de cuidar también a quienes ejercen las tareas de cuidado cada día.

El Summer Market Solidario se celebrará los días 19 y 20 de junio, entre las 12:00 y las 21:00 horas, en LaFinca Grand Café (Avenida de Luis García Cereceda, 5, Pozuelo de Alarcón).