Una prostituta canadiense apuñala a un hombre en un piso del centro de Madrid

Una mujer prostituta de 30 años y nacionalidad canadiense ha sido detenida por la Policía Nacional después de apuñalar a un hombre en un domicilio del centro de Madrid. La arrestada asegura que actuó para defenderse cuando el hombre comenzó a comportarse de forma violenta y amenazante.

Los hechos han ocurrido alrededor de la una de la madrugada de este jueves en la calle Santa Bárbara. La intervención policial se ha producido después de que un vecino alertara de lo sucedido a los servicios de emergencia.

Cuando los sanitarios han llegado al lugar, han encontrado a un hombre de 49 años y nacionalidad española con varias heridas de arma blanca en la cara, el tórax y la espalda. Los efectivos de Summa 112 lo han estabilizado antes de trasladarlo en estado grave al Hospital Clínico San Carlos.

Agresión por arma blanca en Madrid. 📍C/ Santa Bárbara. El #SUMMA112 estabiliza y traslada al hospital, en estado grave, a un hombre que presenta varias heridas de arma blanca en tórax y espalda. Investiga @policia. Foto de archivo. pic.twitter.com/VeKWVYYtg3 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 18, 2026

Mientras tanto, los agentes han detenido a la mujer presuntamente implicada en la agresión. Según ha manifestado a la Policía, cogió un cuchillo y atacó al hombre después de que este empezara a mostrarse con ella violento y amenazante.