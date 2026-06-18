Vuelve a Madrid el mejor plan para las noches de verano: cine gratis bajo las estrellas

Madrid recupera uno de los planes más tradicionales de las noches estivales. Con la llegada del verano, la Junta Municipal de Centro vuelve a organizar su ciclo de cine al aire libre gratuito, una propuesta que llevará algunas de las películas más esperadas de la temporada a tres enclaves emblemáticos de la capital.

Durante junio y julio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de sesiones nocturnas en la plaza de Barceló, la plaza de la Corrala y Las Vistillas, espacios que se transformarán en salas de cine bajo las estrellas con acceso libre hasta completar aforo.

La programación combina títulos familiares, grandes estrenos y producciones de acción, aventura y comedia para diferentes públicos.

Las películas que se proyectarán

El ciclo arrancó el pasado 12 de junio con Sonic 3 en la plaza de Barceló. En este mismo espacio se podrán ver Una película de Minecraft el 19 de junio, Superman el 26 de junio y Thelma: la venganza nunca ha sido tan dulce el 3 de julio.

La plaza de la Corrala tomará el relevo a partir del 4 de julio con Misión Imposible: Sentencia Final. El programa continuará con Menudas piezas el 10 de julio, Gran Premio a todo gas el 17 de julio y Los Exploradores el 24 de julio.

En Las Vistillas, las proyecciones tendrán lugar los domingos de julio. El cartel incluye F1: La Película el 5 de julio, Agárralo como puedas el 12 de julio, Gladiator II el 19 de julio y Jurassic World: El Renacer el 26 de julio.

Cómo asistir a las proyecciones

Todas las sesiones serán gratuitas y comenzarán a las 22:00 horas. No es necesario comprar entrada, aunque el acceso estará limitado por la capacidad disponible en cada ubicación.

La iniciativa forma parte de la programación cultural de verano del Distrito Centro y busca acercar el cine a plazas y espacios públicos durante las semanas de más calor.