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Madrid

Vuelve a Madrid el mejor plan para las noches de verano: cine gratis bajo las estrellas

Tres plazas de la capital se transforman en salas al aire libre para acoger grandes éxitos de la gran pantalla durante los meses de calor.

Tres plazas de la capital se transforman en salas al aire libre para acoger grandes éxitos de la gran pantalla durante los meses de calor.
Cine de verano en la edición de 2025 | Ayuntamiento de Madrid

Madrid recupera uno de los planes más tradicionales de las noches estivales. Con la llegada del verano, la Junta Municipal de Centro vuelve a organizar su ciclo de cine al aire libre gratuito, una propuesta que llevará algunas de las películas más esperadas de la temporada a tres enclaves emblemáticos de la capital.

Durante junio y julio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de sesiones nocturnas en la plaza de Barceló, la plaza de la Corrala y Las Vistillas, espacios que se transformarán en salas de cine bajo las estrellas con acceso libre hasta completar aforo.

La programación combina títulos familiares, grandes estrenos y producciones de acción, aventura y comedia para diferentes públicos.

Las películas que se proyectarán

El ciclo arrancó el pasado 12 de junio con Sonic 3 en la plaza de Barceló. En este mismo espacio se podrán ver Una película de Minecraft el 19 de junio, Superman el 26 de junio y Thelma: la venganza nunca ha sido tan dulce el 3 de julio.

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La plaza de la Corrala tomará el relevo a partir del 4 de julio con Misión Imposible: Sentencia Final. El programa continuará con Menudas piezas el 10 de julio, Gran Premio a todo gas el 17 de julio y Los Exploradores el 24 de julio.

En Las Vistillas, las proyecciones tendrán lugar los domingos de julio. El cartel incluye F1: La Película el 5 de julio, Agárralo como puedas el 12 de julio, Gladiator II el 19 de julio y Jurassic World: El Renacer el 26 de julio.

Cómo asistir a las proyecciones

Todas las sesiones serán gratuitas y comenzarán a las 22:00 horas. No es necesario comprar entrada, aunque el acceso estará limitado por la capacidad disponible en cada ubicación.

La iniciativa forma parte de la programación cultural de verano del Distrito Centro y busca acercar el cine a plazas y espacios públicos durante las semanas de más calor.

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