Bergerot, Delgado, Rubiño y cargos del Ministerio, el núcleo político de Mónica García en las primarias de Más Madrid

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha configurado una lista para las primarias de la formación que combina cargos vinculados a su etapa en el Gobierno de España, responsables orgánicos del partido, representantes municipales y diputados autonómicos. La candidatura, denominada En Madrid hay partido, será la base sobre la que la formación construya su propuesta para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.

La lista, como era de esperar, reúne a perfiles institucionales y vinculados a movimientos sociales con el objetivo de reforzar la implantación territorial de la formación y preparar su proyecto político para disputar el Gobierno Regional al Partido Popular, que gobierna la Comunidad de Madrid desde hace más de tres décadas.

La candidatura podrá incorporar posteriormente independientes y posibles alianzas electorales, entre ellas Verdes Equo, formación con la que Más Madrid concurrió en los comicios autonómicos de 2023, como ya había detallado Libertad Digital esta semana.

Bergerot y Delgado, en los primeros puestos

Los tres primeros puestos de la lista están ocupados por los principales referentes de la formación. Tras Mónica García figura la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot, mientras que el tercer lugar corresponde al portavoz adjunto en la Cámara Autonómica, Emilio Delgado.

La presencia de Delgado en los puestos de salida llega después del acuerdo alcanzado dentro de la organización para cerrar la crisis interna vivida en los últimos meses. Desde la formación destacan que la candidatura pretende combinar "experiencia institucional, capacidad de gestión y representación territorial".

Uno de los ámbitos con mayor representación es el sanitario. La diputada autonómica y portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, ocupa el cuarto puesto de la candidatura.

También figura en el número 19 Héctor Tejero, asesor de salud y cambio climático en el Ministerio de Sanidad, departamento que dirige la propia Mónica García.

La lista incluye además a Miguel Pavón, director general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, que cierra los primeros 25 puestos conocidos de la candidatura. Otro de los nombres destacados es el de José Manuel López, jefe de Gabinete de la ministra de Sanidad, situado en el puesto 21.

La candidatura mantiene una amplia representación de diputados regionales. Entre ellos figuran Diana Paredes en el sexto puesto, Beatriz Borrás en el octavo, Jorge Moruno en el noveno, Antonio Sánchez en el decimotercer lugar, además de Marisa Escalante, Juan Varela-Portas, Esther Rodríguez, Mariana Arce y Samuel Escudero.

En los puestos décimo, undécimo y duodécimo aparecen respectivamente Marta Lozano, responsable de áreas económicas; Hugo Martínez, vinculado a Presidencia y Justicia; y Jimena González.

La lista también incorpora representantes municipales. Es el caso de la concejala de Coslada Sonia Murillo, situada en el puesto 16, y del edil de Aranjuez Alfonso Sánchez, que ocupa el número 17.

El regreso de Rubiño

Entre los nombres con mayor relevancia política figura Eduardo Fernández Rubiño, actual portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital y anteriormente diputado autonómico entre 2015 y 2023.

Rubiño ocupa el séptimo puesto de la candidatura y regresa así a la política autonómica tras varios años centrado en la actividad municipal. También es uno de los dirigentes que aparecen como posibles referentes de la formación para futuras candidaturas al Congreso de los Diputados.

El proceso de primarias de Más Madrid cerró el plazo de presentación de candidaturas el pasado 15 de junio. Las votaciones se celebrarán entre los días 4 y 6 de julio, mientras que los resultados se darán a conocer el 8 de julio. La formación ha señalado que la candidatura continuará ampliándose con nuevos perfiles y voces independientes, entre ellas la senadora y diputada de Más Madrid Carla Antonelli, que seguirá vinculada al proyecto político como independiente.