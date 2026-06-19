El Ayuntamiento de Madrid cierra El Retiro y otros ocho parques por fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la decisión de clausurar el acceso al público a El Retiro y a otros ocho parques de la capital española. Esta medida preventiva entrará en vigor a partir de las 21:00 horas de este mismo viernes, motivada principalmente por unas condiciones meteorológicas que se prevén altamente adversas durante la noche.

La resolución municipal responde a los últimos partes facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según los expertos, la ciudad se enfrentará a rachas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 68 kilómetros por hora. Esta intensidad en las corrientes de aire supone un riesgo evidente para la seguridad de los ciudadanos, especialmente en zonas con gran densidad de árboles donde existe la amenaza de desprendimiento de ramas o caída de ejemplares.

📢 Este viernes 19 de junio, a partir de las 21:00 h., se activan las medidas recogidas en el protocolo de parques por riesgo alto de afección al arbolado, según previsiones de @AEMET_Esp pic.twitter.com/cGurVDZ06w — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) June 19, 2026

La lista de parques afectados

Además del emblemático parque de El Retiro, el cierre nocturno afectará a una extensa lista de recintos verdes muy transitados por los madrileños. Entre ellos se encuentran el parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el parque Juan Carlos I y el parque Juan Pablo II. Asimismo, la restricción de acceso se extiende a varias fincas históricas como la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias, además del parque Lineal del Manzanares.

En cuanto a la reanudación de la actividad normal en estos espacios, el Consistorio ha subrayado que "no hay una hora fijada para la reapertura". El protocolo de seguridad exige que, una vez finalizado el episodio de fuertes vientos, los técnicos municipales del Área de Medio Ambiente lleven a cabo una inspección exhaustiva del arbolado. La reapertura de todas las instalaciones se realizará de manera progresiva y únicamente cuando se hayan evaluado y solventado los posibles daños causados por la tormenta, garantizando así que no exista ningún peligro para los viandantes.

Para mantener a los ciudadanos informados, el Consistorio comunicará las novedades a través de sus canales oficiales y perfiles en redes sociales. De manera específica, se utilizarán los 22 paneles informativos situados en las distintas puertas y accesos del principal parque madrileño para actualizar el estado del recinto y avisar en el momento exacto en el que las verjas vuelvan a abrirse al público. Las autoridades recomiendan a los vecinos evitar caminar cerca de zonas arboladas mientras dure este episodio de inestabilidad meteorológica.