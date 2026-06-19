El delegado del Gobierno estalla contra la APM por no invitarle a su entrega de premios en Sol: "Es necesario censurar"

La Asociación de la Prensa de Madrid entregó este jueves sus Premios de Periodismo 2025 en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, que en esta edición han recaído en Ketty Garat, como Mejor Periodista del Año; Marta González Novo, como Periodista Especializada en Madrid; Mar Manrique, como Periodista Joven del Año; y han reconocido además la trayectoria de Víctor Márquez Reviriego con el Premio APM de Honor.

La presidenta de la Asociación, María Rey, fue la encargada de abrir el acto que contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Ya se sabía de su existencia, pero en estas semanas han salido a la luz operaciones al más alto nivel contra periodistas incómodos, cuyos nombres están en libretas del partido que sostiene al Gobierno para perseguirles", denunció Isabel Díaz Ayuso durante su intervención.

La presidenta dedicó unas palabras a TVE, "la televisión pública que se levantaba en los Viernes negros contra lo que llamaban desinformación y que ahora está condenada por manipular y no rectifica", dijo refiriéndose a su victoria en los tribunales frente a Javier Ruiz. "Se ha convertido en una especie de plataforma argumental para mantener una maquinaria que está operando al servicio del poder desde el gobierno, en connivencia con algunos periodistas. Algunos dicen que hay una lista de 61", añadió.

Horas después de este acto, la Delegación del Gobierno en Madrid emitió un comunicado donde no solo fue al choque nuevamente contra Ayuso sino que también arremetió contra la APM por no haber invitado al delegado Francisco Martín al evento. Según denuncia, esto "supone una nueva alteración de la normalidad institucional y rompe los equilibrios de pluralidad y respeto entre administraciones que deben presidir la vida pública y por los que aboga la Asociación de la Prensa de Madrid".

Comunicado de la Delegación del Gobierno de España en Madrid lamentando la falta de representación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid en el acto de entrega de la 87.ª edición de los Premios APM de Periodismo, celebrado además en una sede institucional como es la… pic.twitter.com/UHBPRuwdsZ — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) June 18, 2026

"La Delegación del Gobierno seguirá manteniendo su compromiso con la libertad de prensa, con el trabajo de los profesionales de la información y con la defensa de una esfera pública plural, democrática y siempre pública", asegura para pasar a continuación a arremeter contra la Asociación de periodistas: "Pero también considera necesario señalar que cuando una institución de la relevancia de la APM no incluye entre sus invitados al representante del Gobierno de España en Madrid se está produciendo una ruptura de la normalidad institucional que no puede pasar inadvertida y que es necesario censurar".

Martín aprovecha en su comunicado para volver a arremeter contra la presidenta por "alterar la normalidad institucional", algo que sucede, según dice, por dejarle al margen de actos señalados como la celebración del Dos de Mayo o del Día de la Constitución. Desde la Comunidad de Madrid y también desde el Ayuntamiento de la capital la lectura que realizan es otra bien distinta. Los dos gobiernos acusan a Martín de haber despojado al cargo de la institucionalidad y neutralidad que le caracterizan y de convertirlo en una delegación del sanchismo en la región.