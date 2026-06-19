El PSOE de Madrid coloca la bandera de la República junto a un retrato de Sánchez en un acto con Reyes Maroto

El PSOE de Madrid ha vuelto a alimentar la polémica con un gesto cargado de simbolismo político. Lo hizo el pasado martes durante la celebración del acto 'Delito de odio y Memoria', una jornada organizada para abordar la discriminación y los delitos de odio que sufren las personas del colectivo LGTBIQ+, pero cuya imagen más comentada no tuvo nada que ver con el contenido del encuentro.

El evento, celebrado en la sede del PSOE de Madrid Centro y con la participación de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, terminó acaparando la atención por la escenografía elegida por los organizadores. En la fotografía difundida por el propio partido en sus redes sociales puede verse una bandera republicana ocupando un lugar destacado junto a la enseña socialista y un gran retrato de Pedro Sánchez. Ni rastro de la bandera nacional.

Hoy hemos celebrado el acto ‘Delito de odio y Memoria’, un espacio para reflexionar sobre la discriminación y los delitos de odio que sufren las personas LGTBIQ+. Gracias, @benitaimparable, por acompañarnos y compartir tu experiencia en una conversación tan necesaria. 🏳️‍🌈❤️ pic.twitter.com/YeIXyJfj37 — PSOE Madrid Ciudad (@PSOEMCiudad) June 16, 2026



Aunque la legislación no obliga a exhibir la bandera de España en la sede de una formación política, la imagen ha sido interpretada por numerosos usuarios como una nueva muestra de la distancia que una parte importante del socialismo patrio mantiene con los símbolos constitucionales. Más aún en un momento en el que el PSOE depende parlamentariamente de fuerzas que cuestionan abiertamente el actual modelo de Estado y reclaman una transformación profunda del marco constitucional surgido en 1978.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. "Sois una secta", "Lo de poner una bandera legal para otro día", "¿Qué hacéis con una bandera republicana?" o "Luego veis una de un águila y ponéis el grito en el cielo" son algunos de los mensajes que inundaron la publicación compartida por los socialistas.

La imagen llega además en un contexto especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, cercado por los escándalos que afectan a su entorno político y familiar. Desde sectores de la oposición se viene advirtiendo desde hace tiempo de que el presidente podría intentar desplazar el foco mediático hacia debates ideológicos de gran carga emocional, como el modelo territorial o la forma de Estado, con el objetivo de movilizar a su electorado y desviar la atención de los problemas que erosionan a su Ejecutivo.

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido en multitud de ocasiones que el presidente del Gobierno busca instaurar una "república federal, plurinacional e ilegal" que terminará "destruyendo a España". Y no son pocas las voces que avisan de que un Sánchez acorralado por los casos de corrupción, que también lastran a sus socios de Gobierno, puede tratar de plantear este debate de cara a las próximas elecciones generales.

La enseña tricolor, compuesta por franjas roja, amarilla y morada, fue la bandera oficial de España durante la Segunda República, entre 1931 y 1939. Su exhibición es perfectamente legal, pero se trata de un símbolo preconstitucional que continúa siendo utilizado por quienes aspiran a sustituir la Monarquía parlamentaria respaldada por la Constitución de 1978.