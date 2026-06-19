ERE en el British Council: venderá su sede en Madrid y despedirá a 146 trabajadores

La incertidumbre continúa en el British Council en España después de que la organización anunciara la venta de algunos de sus edificios emblemáticos y avanzara un proceso de reestructuración que podría afectar a una parte significativa de su plantilla. Según los cálculos de los representantes sindicales, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) podría alcanzar a 146 trabajadores de los cerca de 560 empleados que la entidad tiene en España.

En Madrid, donde el British Council cuenta con unos 320 trabajadores, las estimaciones apuntan a que alrededor de 75 empleados podrían verse afectados por las medidas planteadas, según ha adelantado ABC. La institución opera desde los años 50 en el edificio situado en el paseo del General Martínez Campos, cuya venta forma parte de su proceso.

La entidad ha reconocido en una comunicación remitida a los trabajadores que la venta de inmuebles tendrá impacto en el empleo. Según las cifras que ha trasladado la organización, hasta 51 trabajadores de Madrid y Barcelona podrían perder su empleo por las consecuencias derivadas de la desinversión inmobiliaria.

Áreas afectadas

Las previsiones iniciales apuntaban a que los ajustes afectarían principalmente a áreas como atención al cliente o marketing. Sin embargo, el alcance de la medida se ha ampliado y ahora incluye también a profesores y otros empleados vinculados a la actividad de los centros.

De los 146 posibles afectados, hasta 95 corresponderían al proceso de reorganización interna denominado New Target Operating Model (TOM). Este plan contempla la eliminación de determinados puestos de trabajo y la creación de otros nuevos, para los que los trabajadores actuales deberán optar durante el proceso de selección interno. Según los representantes sindicales, este modelo supone una redefinición de la estructura organizativa de la entidad en España y en otros países donde desarrolla su actividad.

La organización arrastra dificultades económicas desde la pandemia de coronavirus. Entre los factores que han condicionado su situación figura un préstamo concedido por el Gobierno británico durante la crisis sanitaria. Y es que todavía quedarían pendientes de devolución alrededor de 220 millones de euros de esa financiación.

Cambio de modelo

Además de la reorganización de la plantilla, el British Council ha justificado las medidas por la evolución del mercado educativo y el crecimiento de la actividad digital. La venta del edificio de Chamberí obligará a la institución a buscar nuevas ubicaciones para sus oficinas en Madrid. En paralelo, la organización ha planteado la adaptación de parte de su actividad a nuevos formatos.

No obstante, representantes de los trabajadores cuestionan algunos de los argumentos utilizados para justificar la reestructuración. Según sostienen, determinados segmentos vinculados a la enseñanza presencial y a la certificación de exámenes responden a dinámicas diferentes y no deberían verse afectados de la misma manera por la digitalización.