Desde que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunciara que exigirá estar empadronado para obtener el abono transporte, las críticas en la izquierda han ido en aumento. De nada ha servido que este miércoles se contactara con las comunidades autónomas para firmar convenios de colaboración, similares a los que ya existen en Castilla y León y Castilla-La Mancha, de cara a que los ciudadanos de estas regiones que viajan habitualmente a Madrid por estudios o motivos laborales puedan seguir beneficiándose de estos descuentos: PSOE y Más Madrid arremetieron con dureza contra la presidenta este jueves en la Asamblea.

Y lo hicieron a pesar de que ambas formaciones abogaban en sus programas electorales de los pasados comicios municipales de 2023 por el empadronamiento, especialmente de los inmigrantes.

Y es que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón Municipal del municipio donde reside habitualmente. En el caso de Madrid, este registro es gestionado por el Ayuntamiento resulta clave para acceder a numerosos servicios públicos, sociales y administrativos.

El padrón municipal es el registro oficial donde constan las personas que viven en un municipio. Según la normativa, quien resida en más de un lugar deberá inscribirse en aquel donde pase más tiempo al año.

En Madrid, el empadronamiento es obligatorio tanto para ciudadanos españoles como extranjeros, independientemente de su situación administrativa en el país.

¿Quién puede empadronarse en Madrid?

El trámite de alta en el padrón debe realizarlo:

Personas que llegan a Madrid desde otros municipios o desde el extranjero.

Personas ya empadronadas en Madrid que cambian de domicilio dentro de la ciudad.

Personas que residen habitualmente en Madrid, pero aún no están inscritas en ningún padrón municipal.

Documentación necesaria para empadronarse

Para realizar el trámite es necesario acudir personalmente al Ayuntamiento con la siguiente documentación:

Documento de identidad válido : DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero.

: DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero. Documento que acredite la residencia en el domicilio : puede ser una escritura de propiedad, un contrato de alquiler o una factura (agua, gas, etc.) a nombre de la persona que solicita el empadronamiento.

: puede ser una escritura de propiedad, un contrato de alquiler o una factura (agua, gas, etc.) a nombre de la persona que solicita el empadronamiento. Hoja de empadronamiento facilitada por el propio Ayuntamiento, debidamente cumplimentada.

Hoja de empradonamiento.

Cómo realizar el trámite

El empadronamiento en Madrid puede hacerse de dos formas:

Presencialmente (opción principal):

Se realiza en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid, con cita previa obligatoria. El trámite se solicita dentro de la categoría de Padrón, en el apartado de altas, bajas o cambios de domicilio.

Online:

También existe la posibilidad de realizar el trámite a través de los canales digitales habilitados por el Ayuntamiento.

Alta por nacimiento

Los padres o representantes legales pueden solicitar el alta en el padrón de un menor nacido en Madrid durante su primer año de vida. En estos casos, la fecha de alta será la del día de nacimiento.

Si no se realiza dentro de ese plazo, la inscripción se tramitará como un empadronamiento ordinario.

Además, el Ayuntamiento puede realizar el alta de oficio si recibe la información del INE, inscribiendo al menor en el domicilio de los progenitores, con preferencia del domicilio de la madre.

Renovaciones y obligaciones adicionales

En el caso de extranjeros de países fuera de la Unión Europea sin autorización de residencia permanente, el empadronamiento debe renovarse cada dos años. Si no se realiza esta renovación, el Ayuntamiento puede iniciar el procedimiento de baja.

Estar inscrito en el padrón es fundamental para acceder a servicios como centros educativos, atención sanitaria, servicios sociales, vivienda pública, actividades municipales o ayudas públicas. Además, en muchos casos es un requisito para trámites como permisos de residencia, nacionalidad o reunificación familiar.