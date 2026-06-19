La huelga de médicos contra Mónica García impacta de forma catastrófica en Madrid con un coste de más de 18 millones

La Comunidad de Madrid ha estimado en 18,6 millones de euros el impacto económico derivado de las 30 jornadas de huelga médica convocadas contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Según datos facilitados por la Consejería de Sanidad, durante este periodo se habrían dejado de realizar miles de actos asistenciales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), con especial incidencia en consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

Las cifras trasladadas por fuentes autonómicas sitúan el coste de la huelga en 18.626.334 euros. Este cálculo se realiza a partir de la actividad asistencial no realizada durante los días de paro, que se extienden desde diciembre y abarcan varios meses consecutivos.

En total, la administración regional cuantifica en 242.627 las consultas perdidas, junto a 11.833 cirugías que no se habrían efectuado y 27.367 pruebas diagnósticas que quedaron sin realizar durante las jornadas de huelga. Estos datos forman parte del balance acumulado de los distintos periodos de movilización.

La Consejería de Sanidad enmarca estas cifras en el seguimiento de la actividad habitual del sistema sanitario público, donde la interrupción de la actividad programada ha tenido un impacto directo en la organización de los recursos asistenciales.

Actividad asistencial afectada

El balance ofrecido por la Comunidad recoge la incidencia de la huelga en distintos niveles asistenciales del Sermas. Las consultas externas concentran la mayor parte de la actividad no realizada, seguidas por intervenciones quirúrgicas y pruebas complementarias.

Según los datos aportados, la reducción de actividad se ha producido de forma acumulada durante 30 jornadas de huelga médica, lo que ha afectado tanto a la Atención Primaria como a la Atención Hospitalaria y a la atención extrahospitalaria.

El seguimiento de estos paros ha implicado también la reorganización de agendas y la reprogramación de actividad en distintos centros sanitarios de la región, según las mismas fuentes.

En este contexto de conflicto, la huelga ha estado acompañada de un creciente malestar entre los profesionales sanitarios. Este lunes, en declaraciones a Libertad Digital, algunos médicos calificaban a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "traidora". "Ahí tenemos la hemeroteca: cuando ella estaba aquí con nosotros tenía las mismas reivindicaciones y ahora nos ha abandonado", señalaban.

La huelga ha sido convocada a nivel nacional por distintas organizaciones profesionales, entre ellas la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

En la Comunidad de Madrid, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria ha afectado a médicos y facultativos de todos los niveles asistenciales del sistema sanitario madrileño, incluidos los profesionales en formación como los MIR y FSE, además de personal de centros vinculados al Sermas y hospitales como el Gómez Ulla o la Fundación Jiménez Díaz.

Por otra parte, los servicios mínimos establecidos durante la huelga han sido objeto de crítica por parte de las organizaciones convocantes, que los han calificado de "abusivos". Según su planteamiento, estas condiciones habrían condicionado el desarrollo de los paros en distintos centros sanitarios de la región.