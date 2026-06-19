La Plaza Mayor de Madrid se convertirá este fin de semana en una sala de cine al aire libre con la presentación de Platino Clásicos, el primer festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana. La iniciativa arrancará con la proyección gratuita –hasta completar aforo– de dos títulos emblemáticos del cine español: El verdugo, de Luis García Berlanga, este viernes, y Cría Cuervos, de Carlos Saura, el sábado.

Las sesiones, abiertas al público, incluirán además actuaciones musicales y un coloquio introductorio antes de cada proyección. Con esta puesta de largo, la Comunidad de Madrid inicia un proyecto impulsado por la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (Egeda), la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca) y los Premios Platino.

Platino Clásicos nace con el objetivo de impulsar la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico iberoamericano en español y portugués. Según ha explicado la Comunidad de Madrid, la iniciativa pretende convertir a la región en un referente internacional en la preservación y exhibición de obras restauradas.

Entre sus líneas de actuación figuran la promoción de películas recuperadas, la difusión de los procesos de restauración audiovisual y la colaboración con filmotecas y archivos cinematográficos nacionales e internacionales. También busca favorecer nuevas restauraciones para garantizar la conservación de obras relevantes de la historia del cine.

La propuesta quiere además acercar al público la importancia de preservar la memoria audiovisual y facilitar el acceso a este patrimonio cultural a través de proyecciones en pantalla grande.

Madrid ampliará la programación desde 2027

El proyecto prevé crecer a partir de junio de 2027 con una programación de varios días que se extenderá por distintos espacios de la región. La organización contempla la participación progresiva de salas de cine, instituciones culturales, centros educativos, universidades, espacios patrimoniales y otros enclaves emblemáticos de la Comunidad de Madrid.

La intención es transformar la región en un punto de encuentro para la exhibición y el debate sobre la historia del cine, con actividades repartidas en distintos escenarios y dirigidas a públicos diversos.

La programación incluirá tanto películas restauradas como actividades vinculadas a la conservación del patrimonio audiovisual.

Coloquios, exposiciones y actividades

Además de las proyecciones cinematográficas, Platino Clásicos incorporará una programación paralela centrada en la divulgación y la formación. Entre las actividades previstas figuran coloquios, encuentros con creadores, clases magistrales, exposiciones y presentaciones de proyectos internacionales de restauración.

El festival también contará con iniciativas educativas y académicas destinadas a estudiantes, investigadores y profesionales del sector audiovisual. A ello se sumarán eventos musicales relacionados con el universo cinematográfico.

Según la información facilitada por el Gobierno Regional, la propuesta aspira a reunir en Madrid a profesionales de distintos ámbitos vinculados al patrimonio audiovisual, entre ellos cineastas, productores, restauradores, archivos, universidades, distribuidores e investigadores.