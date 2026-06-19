Los ciudadanos de Madrid gastarán 1.347 euros de media este verano, por encima del resto del país

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen previsto realizar un importante esfuerzo económico de cara a sus inminentes vacaciones. Según los datos del último Observatorio Cetelem, el desembolso rondará los 1.347 euros, lo que representa un ligero incremento del 4% en comparación con el ejercicio anterior y se sitúa notablemente por encima del promedio del conjunto de la nación. Esta cifra confirma una sólida intención de consumo familiar, a pesar de las actuales incertidumbres económicas.

Del estudio, centrado en la intención de gasto para el periodo estival, se desprende que el 80% de los residentes en la región tiene el propósito de organizar algún viaje durante los próximos meses. Aunque esta cifra experimenta un retroceso interanual, la inclinación a abandonar el domicilio sigue siendo superior a la media española, anclada en un 75%. El importe destinado por aquellos que efectivamente se desplazarán ascenderá a 1.541 euros, registrando un repunte del 11%.

Las partidas presupuestarias que absorben una mayor cantidad de recursos son, como es tradición, el alojamiento y el transporte. Los madrileños prevén destinar 737 euros a pernoctar, una cuantía que rebasa en un 21% la media nacional. En cambio, la inversión en billetes o carburante se quedará en unos 275 euros, algo por debajo del importe que abona el resto de ciudadanos. Esto refleja una prioridad por garantizarse un lugar de descanso confortable frente a la movilidad.

En cuanto a la elección de la ruta, el turismo interior gana enteros. Tres de cada cuatro encuestados priorizan descubrir el territorio nacional, lo que supone un crecimiento de cuatro puntos. A su vez, el turismo de playa concentra el 75% de las preferencias, erigiéndose como el claro favorito. A la hora del ocio, acudir a establecimientos de restauración se mantiene como la actividad reina para la mayoría, seguida a cierta distancia por la práctica del deporte y las compras.

No obstante, el factor del coste de la vida también deja su huella. Uno de cada cinco consultados confirma que permanecerá en su lugar de residencia durante todo el periodo. Las razones económicas se erigen como el obstáculo primordial para el 75% de los que se quedan en casa, un dato al alza frente a pasadas ediciones. A esto se suma el grupo que aboga directamente por el ahorro y un nada desdeñable 19% que lamenta el encarecimiento de los alojamientos.

Pese a no hacer las maletas, este segmento de la población no renuncia al esparcimiento urbano. La previsión apunta a que gastarán unos 583 euros en disfrutar de su propia ciudad, lo que se traduce en un destacable aumento interanual del 17%. Salir a comer o cenar a restaurantes y las visitas periódicas al cine se coronan como las alternativas predilectas para aprovechar los meses de calor sin necesidad de alejarse del hogar familiar.