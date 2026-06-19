Madrid eleva a nivel 2 el riesgo alto la alerta por calor: se rozarán los 40 grados este domingo

Debido al aumento de las temperaturas, la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de riesgo por el calor para este fin de semana, según ha informado la Consejería de Sanidad. La nueva ola de calor, por tanto, será más intensa de lo esperado, ya que se esperan temperaturas que rondarán los 40ºC.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el domingo será el día más crítico, con máximas de 39,8ºC en el área de las zonas Sur, Vegas y Oeste. Así, la Comunidad de Madrid ha elevado a riesgo alto la nueva previsión.

🌞La @ComunidadMadrid eleva la alerta por calor a nivel 2 (alto riesgo) ante las altas temperaturas previstas para los próximos días. 🚨 El domingo se superarán los 39ºC en varias zonas de la región. +Info: https://t.co/Vl5AillwwN pic.twitter.com/tKZ0tHvZtM — Salud Madrid (@SaludMadrid) June 19, 2026

Protección a los vulnerables

La Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y del Henares se hallan en nivel 1, con altas temperaturas durante el fin de semana. En estas dos áreas alcanzarán temperaturas de hasta 36,5ºC y 39ºC, respectivamente, el próximo domingo.

Desde la Consejería de Sanidad insisten en la necesidad de extremar las medidas de precaución, sobre todo durante las horas centrales del día, cuando la exposición solar es más peligrosa.

Las recomendaciones para sobrellevar la situación pasan por hidratarse bien, refrescarse con duchas, utilizar paños húmedos, recurrir al uso de sistemas de ventilación y reducir la entrada del calor en las casas mediante el uso de persianas o toldos.

Asimismo, las autoridades han pedido especial atención con los grupos de población más vulnerables, como las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y las personas dependientes, así como las personas con enfermedades crónicas o que estén tomando medicación.

La exposición prolongada a temperaturas extremas puede provocar desde problemas leves como calambres o insolaciones hasta cuadros graves como el golpe de calor, que puede llegar a ser mortal si no se actúa con rapidez.