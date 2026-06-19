Metro refuerza las líneas 2 y 4 por el segundo partido de España en el Mundial

Metro de Madrid aumentará hasta un 18% el servicio en las líneas 2 y 4 este domingo para dar cobertura al segundo partido de la Selección Española en el Mundial de la FIFA 2026. Este despliegue especial facilitará los desplazamientos de los aficionados que decidan seguir el encuentro a través de las pantallas gigantes de la Fan Zone 'Plaza Selección', situada en la Plaza de Colón.

El encuentro, que tendrá lugar a las 18:00 horas, será el segundo de la fase de grupos y enfrentará al equipo español con la selección de Arabia Saudí. Sin embargo, las autoridades recomiendan acudir con antelación para evitar aglomeraciones y disfrutar del ambiente previo en las calles madrileñas.

El aumento en la frecuencia de los trenes en ambas líneas comenzará a las 17:00 horas, favoreciendo así una llegada escalonada y segura de los asistentes. Asimismo, el refuerzo se mantendrá hasta las 21:30 horas, con el fin de garantizar la movilidad a la salida del evento.

Además, el plan incluye un aumento del personal del suburbano para velar por el correcto funcionamiento del servicio y asegurar una adecuada movilidad en la zona. Igualmente, se ha dispuesto una señalización específica en la estación de Colón que guiará a los viajeros de forma rápida y directa hacia el acceso a la Fan Zone.

Como gran atractivo adicional para los aficionados, aquellos que opten por utilizar la línea 4 tendrán la posibilidad de subirse al tren especial dedicado a la Selección. Este convoy, que ha sido íntegramente vinilado en el característico color rojo, está ilustrado con las imágenes de algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional, convirtiendo el propio trayecto en una experiencia inmersiva.

Dicha iniciativa visual ha sido diseñada en colaboración con la Federación Española de Fútbol. Su objetivo principal es acercar el ambiente mundialista a los millones de viajeros que utilizan a diario el transporte público en la región. El tren temático recorrerá la línea 4 durante toda la competición, recordando a la ciudad el apoyo incondicional a la selección en su andadura internacional.

Servicio especial lanzadera por el Festival Love the Twenties

Por otro lado, Metro de Madrid ampliará también el horario nocturno de la línea 8 durante la noche del sábado 20 al domingo 21 de junio coincidiendo con el festival Love the Twenties, que se celebrará en Ifema Madrid.

En concreto, entre la 1:30 y las 2:45 horas funcionará un servicio especial lanzadera sin paradas intermedias entre las estaciones de Feria de Madrid y Nuevos Ministerios.

A su vez, el suburbano incrementará hasta un 33% la cantidad de trenes en circulación en la Línea 8 a partir de las 14:30 horas de este sábado, facilitando así el trayecto a los miles de personas que se desplazarán hasta las instalaciones.