Oleada de turismofobia en Madrid: sabotean 153 pisos turísticos en al menos siete distritos

Según la información difundida por los propios autores de la acción, varios grupos han actuado durante la madrugada del 11 de junio contra 153 apartamentos turísticos repartidos por distintos barrios de Madrid, donde han saboteado mecanismos de entrada y han dejado mensajes reivindicativos en fachadas y portales.

Los grupos responsables, que han difundido diversos vídeos de la actuación en redes sociales, han explicado que recorrieron diferentes zonas de Madrid equipados con martillos, silicona, pegamento y guantes. Su objetivo fueron los dispositivos que permiten el acceso autónomo de los huéspedes a los alojamientos turísticos.

Reivindicaciones y amenazas

Según ha adelantado El Mundo, los saboteadores se han dedicado a destrozar lectores NFC utilizados para abrir puertas mediante teléfonos móviles, bloquearon cerraduras y rellenaron con silicona los cajetines de combinación donde se depositan las llaves para los visitantes.

Los autores sostienen que la finalidad de estas acciones era inutilizar o dificultar el funcionamiento de estos sistemas hasta obligar a su sustitución.

Junto a los daños materiales aparecieron diversas pintadas en fachadas y portales. Entre los mensajes se hallan consignas como "Más vecinas, menos Airbnb", "Mi barrio no es turismo", "Fuera turistas" o "2º aviso". Las actuaciones afectaron a viviendas turísticas ubicadas en varios distritos madrileños. Entre las zonas señaladas figuran Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Latina, Lavapiés, Carabanchel, Tetuán y Ciudad Lineal.

Las grabaciones fueron editadas y difundidas a través de redes sociales. Algunas de ellas incluyen una canción titulada Tú me subiste el alquiler, mientras que otras están acompañadas por música electrónica. Los mensajes publicados por los autores presentan estas actuaciones como una protesta contra la presencia de viviendas turísticas en determinados barrios de la ciudad.

Los propios colectivos aseguran que no se trata de una actuación aislada. Según su relato, a finales de febrero ya desarrollaron una primera campaña en los mismos distritos. En aquella ocasión, las acciones consistieron principalmente en la realización de pintadas contra los apartamentos turísticos. Los mensajes utilizados eran similares a los aparecidos tras los sabotajes de junio. La presencia de la inscripción "2º aviso" en algunos inmuebles refuerza, según los propios autores, la idea de continuidad entre ambas actuaciones.

Más de 14.000 anuncios

Según los datos de la plataforma independiente Inside Airbnb citados en la información, actualmente existen 14.297 anuncios activos de apartamentos turísticos en la ciudad de Madrid. Todos ellos corresponden a viviendas completas destinadas al alquiler turístico. Las estimaciones de esta plataforma calculan que cada alojamiento se alquila una media de 100 noches al año, con un precio medio de 157 euros por noche.

El análisis también señala una concentración de la oferta en manos de propietarios o gestores con más de una vivienda anunciada. De los 14.297 anuncios contabilizados, 10.184 están vinculados a anfitriones con múltiples propiedades, lo que representa el 71,2% del total. Los restantes 4.113 anuncios corresponden a anfitriones que gestionan una única vivienda.