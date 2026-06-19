Polémica por el cartel que deja Más Madrid en su 'puerta a puerta': "Invitación gratis a robar"

En los últimos días, algunos vecinos de distintos barrios de la ciudad de Madrid han expresado críticas en redes sociales por el cartel que el partido Más Madrid deja en las viviendas cuando no coincide con los residentes durante sus visitas dentro de su campaña de contacto directo con la ciudadanía.

El programa de visitas, impulsado por militantes y voluntarios de la formación, forma parte de una estrategia de puerta a puerta que busca mantener conversaciones con vecinos en distintos distritos de la capital y otros municipios de la región. En este contexto, cuando no hay nadie en el domicilio, el equipo del partido deja una nota informativa en la puerta indicando que han pasado por la vivienda y que no había nadie.

Esto de que tu vecindario se entere de que llevas días/semanas sin entrar en tu casa gracias al regalito que te deja Más Madrid en la puerta no sé si es la mejor idea… pic.twitter.com/GOsvHpIZYe — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) June 17, 2026

Rita Maestre comparte con frecuencia en TikTok vídeos de sus recorridos dentro de la campaña de puerta a puerta. Cuando no encuentra a los residentes en el momento de la visita, el equipo deja un aviso en la puerta informando del intento de contacto, con el siguiente mensaje: "Pasamos a verte, pero no coincidimos".

@ritamaestre En Chamberí hay 50 edificios donde todos los pisos son de un único propietario. Mientras venden nuestras casas con su gente dentro, el jueves tocamos cientos de puertas en el barrio para informar sobre la prórroga de alquileres. En Más Madrid estamos en lo importante. ♬ sonido original - Rita Maestre

Según la formación, el objetivo de la campaña es escuchar las preocupaciones vecinales y recoger impresiones sobre problemas cotidianos como la vivienda, los servicios públicos o el estado de los barrios.

"Así te roban porque saben que no estás".

La controversia ha surgido a raíz de una publicación en X en la que algunos usuarios han cuestionado la práctica de dejar un aviso en la puerta cuando no hay nadie en casa. "Esto de que tu vecindario se entere de que llevas días/semanas sin entrar en tu casa gracias al regalito que te deja Más Madrid en la puerta no sé si es la mejor idea…", señalaba el usuario que ha publicado la foto. "Invitación gratis a robar", "Campaña de okupación" o "De un partido que fomenta la okupación…blanco y en botella", son algunos de los comentarios de los que se ha llenado la publicación, criticando de lleno la campaña del partido de Mónica García.

La mayoría de los comentarios expresan preocupación por posibles robos, especialmente en el contexto del verano, una época en la que aumentan de lleno los hurtos por vacaciones. Entre ellos se repite la idea de que "así te roban porque saben que no estás".