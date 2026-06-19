Qué hacer en Madrid este fin de semana: conciertos gratis, cine de verano y mercadillos

Madrid encara otro fin de semana con una agenda repleta de propuestas para todos los públicos. Con la llegada del verano, la música al aire libre, los mercados gastronómicos, las exposiciones gratuitas y los festivales toman la ciudad y varios municipios de la Comunidad.

Conciertos gratis, fiestas populares y festivales

Uno de los grandes focos estará en las Fiestas Mayores de Tres Cantos, que continúan hasta el 24 de junio con los conciertos gratuitos de Dani Fernández y Siloé en el recinto ferial.

La música también llegará al distrito de San Blas-Canillejas con las Noches de San Jazz, mientras que Torrejón de Ardoz celebrará sus fiestas con actuaciones gratuitas de David Bustamante y El Chojín.

Para quienes busquen grandes citas musicales, continúan las Noches del Botánico, mientras que este viernes y sábado se celebra el festival electrónico Summer Story, con artistas internacionales como David Guetta y Armin van Buuren.

Mercados, gastronomía y compras diferentes

El domingo regresa el Mercado de Productores del Planetario, que reunirá a 36 productores madrileños con alimentos de proximidad y venta directa en Arganzuela.

Quienes prefieran combinar compras y ocio podrán acercarse al Summer Market Solidario de LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón, con más de treinta marcas, talleres y actividades familiares.

La gastronomía también tendrá protagonismo en Lavapiés, donde más de una veintena de establecimientos siguen celebrando el Día Mundial de la Tapa con croquetas por 1,50 euros.

Cine al aire libre y planes para las noches de verano

Madrid recupera uno de los clásicos estivales con su ciclo de cine gratuito bajo las estrellas. Durante junio y julio, plazas como Barceló, La Corrala o Las Vistillas se transformarán en salas de cine al aire libre.

Otro de los planes más buscados de la temporada son las Noches del Hipódromo, que combinan carreras de caballos, restauración, terrazas y música en directo en el Hipódromo de la Zarzuela.

Exposiciones y cultura gratuita

Entre las propuestas culturales destaca la exposición Mírame. Retratos y retratistas, en el Museo ABC, con más de 200 ilustraciones de 103 artistas.

También puede visitarse la muestra dedicada a Elena Jiménez en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como la exposición Los Americanos, de Robert Frank, en Espacio Fundación Telefónica.

A estas propuestas se suman Nicolás Muller en Galicia, en la Casa de Galicia, y la exposición México 86: un mundo unido por un balón, que acaba de abrir sus puertas en Casa de México.

Planes familiares y experiencias diferentes

Los aficionados al motor tienen una cita este sábado en Torrelodones, donde se celebrará una concentración de Ferrari con exposición de vehículos y exhibiciones.

En San Sebastián de los Reyes se representará una versión aérea de Peter Pan con acceso gratuito, mientras que el Circo Price continúa con Swing, un espectáculo ambientado en los años cuarenta.

Para los seguidores de Pixar, sigue abierta la experiencia temporal de Pizza Planet, que transforma un local de la calle Serrano en el restaurante de Toy Story.