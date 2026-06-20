Mofas por el "oasis climático" de Rita Maestre en Entrevías: cubos, mangueras y una caja de frutas

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha desatado una oleada de críticas y burlas en las redes sociales después de presumir de un supuesto "oasis climático" instalado en el barrio de Entrevías para combatir las altas temperaturas del verano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Maestre compartió varias fotografías de la iniciativa y aseguró que los "oasis climáticos" son espacios donde "protegerse del calor no dependa de tu código postal". "Agua, sombras, juegos, vecinas y vecinos viviendo el espacio público a la fresca", escribió la dirigente de Más Madrid, acompañando el mensaje con imágenes de niños jugando con agua, vecinos reunidos en la calle y varias estructuras provisionales para generar sombra.

Lo llamamos "oasis climáticos" y son lugares de encuentro, donde protegerse del calor no dependa de tu código postal. Agua, sombras, juegos, vecinas y vecinos viviendo el espacio público a la fresca. Hoy hemos recreado uno en Entrevías. Y queremos que los haya por todo Madrid. pic.twitter.com/sqqLEEapF0 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) June 17, 2026

Sin embargo, la puesta en escena no tardó en convertirse en objeto de críticas. Numerosos usuarios cuestionaron que unas simples mangueras, pequeños recipientes con agua y unos banderines pudieran presentarse como una solución real frente a las olas de calor que afectan a la ciudad.

Entre las reacciones más comentadas destacó la de la delegada del área de Cultura, Trismo y Deporte del Consistorio, Marta Rivera, quien ironizó sobre la iniciativa preguntándose qué ocurriría si fuera el Ayuntamiento quien presentara una instalación similar. "Me pregunto qué diría Rita Maestre si el Ayuntamiento coge media docena de mangueras, unos cubos y unas cajas de fruta y le llama 'oasis climático'", escribió en la misma red social.

Me pregunto qué diría Rita Maestre si el ayuntamiento coge media docena de mangueras, unos cubos y unas cajas de fruta y le llama "oasis climático"… https://t.co/3uxP1PoOmn — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) June 18, 2026

Las fotografías difundidas por Maestre muestran un descampado donde Más Madrid ha colocado mangueras, sombrillas, banderines festivos y cubos de agua mientras unos cuantos niños juegan. No obstante, para muchos usuarios las imágenes reflejan más una actividad festiva de barrio que una infraestructura capaz de mitigar los efectos de las altas temperaturas en una ciudad que cada verano registra episodios de calor extremo.

"Mientras sigáis tratando a los madrileños como retrasados, nadie os va a votar, que os pensáis que nos hemos olvidado que estuvisteis 4 años en el poder y lo único que os preocupó fue poner frases cursis en los pasos de cebra y cambiar los nombres de las calles", señala uno de ellos. "Sinceramente, esto es una ridiculez. Lo sabes de sobra. Si queréis sitios para refrescar y que no dependan del código postal lo que tenéis que hacer es piscinas públicas en esos distritos garantizando la seguridad de los usuarios", apunta otro. "Digo yo que igual sería mejor que en vez de mantener al pueblo en la pobreza, se incentivase la riqueza y la generación de empleo, incluida bajada de impuestos absurdos, y así la gente en vez de remojarse en una puta mierda de manguera, pudiera pagarse una piscina en condiciones", añade un tercero.

La polémica ha reabierto además el debate sobre las políticas climáticas impulsadas por la izquierda madrileña y sobre el uso de conceptos como "refugios climáticos" u "oasis climáticos", términos cada vez más habituales en el discurso político pero que a menudo generan controversia por la distancia entre la denominación utilizada y la realidad de las actuaciones presentadas.