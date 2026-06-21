"Bocatas de la china" y fideos en papeleras: la venta callejera de comida en Madrid antes de las arepas en el metro

En los últimos meses, la presencia de vendedores ambulantes de comida en el Metro de Madrid se ha convertido en una estampa muy comentada entre quienes utilizan el suburbano a diario. En los accesos más concurridos, sobre todo en estaciones del sur y del centro de la capital, es frecuente ver a personas con mochilas, bolsas o neveras portátiles que ofrecen productos como empanadas, arepas o dulces latinoamericanos. En algunos casos, incluso aparecen dentro de los propios vagones vendiendo artículos como los ya conocidos chupa-chups "Bon Bon Bum".

Esta práctica, sin embargo, aunque sí ha cambiado de ubicación y público, no es del todo nueva. Ya a finales de los años 80 este tipo de venta callejera tenía presencia en la ciudad, especialmente en zonas como Gran Vía y en plena madrugada.

"En el 87 u 88 estaban en Gran Vía los llamados ‘bocatas de la china’. Eran chinas que llevaban un carrito de la compra y llevaban unas hogazas de pan redondas con los bocadillos ya hechos", asegura una persona a Libertad Digital. Recuerda que los bocadillos incluían ingredientes como lechuga, tomate, jamón york y mayonesa, y que se vendían ya preparados y envueltos en papel film.

"Te partían una de las hogazas en dos. Y luego con una cuchara o con un cuchillo así todo guarro sacaban un bote de mayonesa gigante sin marca ni nada y cogían y te echaban por el lado de la miga que había quedado al cortar los dos panes más", cuenta. El precio no superaba las 150 pesetas, lo que hoy equivaldría a menos de un euro.

Estas vendedoras habituales solían colocarse "cada dos manzanas" desde Cibeles y por toda la Gran Vía, sobre todo en la acera cercana a la zona de Chueca. "A las tres de la mañana los bocadillos venían cojonudamente. Decimos que si no hemos muerto de eso, ya no morimos de nada", bromea.

Años después, ya a finales de los 2000, la venta ambulante de comida en Madrid seguía presente, aunque de forma más dispersa. Por todo el distrito Centro, estos vendedores aparecían y se multiplicaban en zonas de ocio nocturno, colas de discotecas o salidas de conciertos. "Vendedores chinos se te acercaban de madrugada mientras hacías cola para entrar a algún bar o cuando volvías de camino a casa para venderte comida o latas de cerveza", recuerda una mujer que vivió esa época en primera persona.

Según explica, uno de los productos que más llamaba la atención en aquellos años eran fideos chinos. "Los sacaban de las papeleras en mitad de la noche y aunque fuera enero te los comías calientes", asegura.

Era el método que estos vendedores utilizaban para que la Policía Municipal no les requisara el producto. Cuando su presencia disminúa lo sacaban. Para ello se hacían con las llaves de las papeleras, que utilizaban como almacenes de una comida que "preparaban en pisos", según relataban entonces quienes conocían sus métodos.

También en esa etapa, añade esta misma fuente, era frecuente encontrarse puestos de venta de comida ilegal a la salida de grandes eventos o festivales en recintos a las afueras de la ciudad. "Hacían bocadillos, incluso utilizaban una barbacoa improvisada para ello", explica.

Hoy, este fenómeno parece haber encontrado nueva base en el Metro de la capital. De hecho, fuentes del suburbano confirman que desde 2025 se ha detectado un incremento significativo de la presencia de vendedores ambulantes de alimentos en sus instalaciones, lo que ha llevado a reforzar los dispositivos de vigilancia.

En consecuencia, "se pusieron en marcha operativas específicas de vigilancia y control en las estaciones más afectadas, reforzando la presencia de personal de seguridad y realizando actuaciones continuadas para evitar la ocupación de los accesos por parte de vendedores ambulantes". Entre los puntos más calientes mencionan estaciones como Plaza Elíptica, Oporto o Legazpi.

Además, fuentes del suburbano confirman a Libertad Digital que desde la pasada semana se están batiendo las estaciones como parte de un macrooperativo para localizar estas prácticas ilegales. En los primeros cuatro días de operación, se realizaron un total de 23 intervenciones en distintas estaciones.