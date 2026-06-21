El COAM rechaza cualquier intento de alterar su gobierno al margen de las urnas y de los tribunales

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha lanzado un contundente aviso frente a los movimientos que buscan modificar la actual situación institucional de la corporación aprovechando los litigios abiertos sobre el proceso electoral. En un comunicado difundido, la institución rechaza "cualquier intento de proclamación o toma de posesión" al margen de los resultados electorales y de los procedimientos judiciales aún pendientes sobre el proceso electoral de la institución.

El COAM recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid se ha limitado a admitir a trámite una demanda relacionada con las elecciones colegiales y a abrir un plazo de diez días para alegaciones sobre una solicitud de medidas cautelares. Según subraya la entidad, dicha resolución no proclama vencedora a ninguna candidatura, no ordena cambios en los órganos de gobierno y tampoco entra a resolver el fondo del conflicto.

La corporación considera, por tanto, que resulta "jurídicamente insostenible" presentar esa decisión judicial como un respaldo para una eventual toma de posesión de una candidatura distinta a la que obtuvo la victoria en las urnas. Además, insiste en que continúan vigentes procedimientos judiciales y medidas cautelares que deben ser respetados mientras no exista una resolución firme.

El comunicado eleva también el tono político al reivindicar la legitimidad democrática de los resultados electorales. "Pretender alcanzar por vías indirectas aquello que no fue obtenido mediante el voto constituye una grave desnaturalización de los principios democráticos", sostiene el Colegio, que denuncia lo que considera un intento de forzar un cambio de poder mediante interpretaciones interesadas de resoluciones judiciales.

El comunicado también apela a la legitimidad democrática de las urnas y afirma que la voluntad expresada por los colegiados constituye el fundamento esencial de cualquier órgano de gobierno. En este sentido, advierte de que ninguna estrategia procesal ni presión institucional puede situarse por encima del resultado obtenido mediante sufragio.

Finalmente, el COAM asegura que actuará "con firmeza" en defensa de la legalidad y que no reconocerá ninguna actuación destinada a alterar el funcionamiento de la institución sin una cobertura jurídica firme y definitiva. El Colegio concluye que las urnas no pueden ser sustituidas por "maniobras de despacho" ni la voluntad de miles de colegiados quedar subordinada a intereses particulares.