Así luce la madrilleña Plaza de Chamberí tras unas millonarias obras
La remodelación integral de la plaza de Chamberí, con una inversión de 2,3 millones, renueva espacios, fuente, zonas verdes y juegos infantiles.
La remodelación ha mejorado la accesibilidad de la plaza mediante itinerarios más cómodos y adaptados para todos los usuarios.
Almeida visita la plaza de Chamberí tras concluir una remodelación integral que ha supuesto una inversión de 2,3 millones de euros.
La zona infantil se ha rediseñado en tres áreas diferenciadas para adaptarse a distintas edades y usos.
La vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, acompañan al alcalde durante la visita.
La intervención ha reforzado el carácter verde de la plaza con 14 nuevos árboles y nuevas zonas ajardinadas. También, los tres niños de bronce de la antigua fuente se han conservado y reubicado.
Desde 2019, el Ayuntamiento ha reformado 43 plazas y mantiene otras tres actualmente en ejecución en la ciudad.
La actuación ha reordenado los espacios interiores para reforzar el carácter de la plaza como punto de encuentro vecinal.
El alcalde escucha las impresiones de los vecinos sobre las mejoras realizadas en uno de los espacios más emblemáticos del distrito.
La renovación incorpora nuevos bancos, pavimentos y alumbrado eficiente con tecnología LED.
La nueva fuente ornamental, con chorros verticales, se convierte en uno de los elementos más representativos del renovado espacio.