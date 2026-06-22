La Comunidad de Madrid instala nuevas escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad, San Blas y Estrella

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado el despliegue de nuevas infraestructuras mecánicas en la red de Metro para optimizar la conectividad entre la vía pública, los vestíbulos y los andenes. La actuación se centra de forma inmediata en las estaciones de Prosperidad, San Blas y Estrella, tres puntos estratégicos de las líneas 4, 7 y 9 que verán mejorados sus accesos para facilitar los desplazamientos diarios de los usuarios.

Conexión directa desde la calle a los andenes

La estación de Prosperidad (Línea 4) dispone desde este lunes de dos nuevas escaleras mecánicas que conectan la vía pública con el vestíbulo, una obra que completa el itinerario accesible que ya existía hasta el nivel de las vías. En San Blas (Línea 7), los operarios avanzan en la incorporación de tres nuevos tramos mecánicos, repartidos en dos unidades entre la calle y la zona de distribución de usuarios, y una tercera entre el nivel intermedio y los andenes. Por su parte, la intervención en la estación de Estrella (Línea 9) iniciará la instalación de sus dos tramos previstos el próximo mes de julio.

Los trabajos cuentan con una dotación presupuestaria de 3,5 millones de euros y la previsión oficial es que la totalidad de las obras en estos tres puntos concluya a principios de septiembre. Una vez finalizadas, la red de Metro de Madrid ampliará su catálogo de infraestructuras hasta alcanzar las 1.709 escaleras mecánicas operativas en toda la región.

El despliegue global del Plan de Accesibilidad

Esta obra se engloba dentro de una estrategia más amplia iniciada en 2023, periodo en el que el Ejecutivo regional ha destinado más de 228 millones de euros a la instalación de 65 ascensores en 17 estaciones. Dentro de este plan sectorial ya se han terminado los proyectos de Avenida de América, que incluyó diez nuevos elevadores y un vestíbulo modificado, y de Begoña, que ha pasado a ser una infraestructura cien por cien accesible.

Actualmente, Metro mantiene obras activas para incorporar otros 48 ascensores en 13 puntos de la red, de los cuales 15 ofrecerán acceso directo desde la calle a los andenes en las estaciones de Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Campamento y Canillejas. Asimismo, continúan las reformas de Ventas, que finalizará en 2026 con cinco nuevos ascensores, y de Santiago Bernabéu, cuya remodelación integral terminará en 2027 con 12 elevadores panorámicos y 24 escaleras mecánicas en una superficie que triplicará a la actual. Las obras en Ventilla, Duque de Pastrana y Alto de Extremadura completan el calendario de ejecución previsto por la administración autonómica.