Madrid activa el aviso naranja por calor extremo con temperaturas de hasta 41 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en toda la región ante la previsión de temperaturas extremas que podrían alcanzar hasta los 41 grados en algunas zonas durante las horas centrales del día.

El episodio se enmarca dentro de la primera ola de calor del verano, que está dejando registros excepcionalmente altos en buena parte del país y que tendrá una incidencia especialmente notable en territorio madrileño. Los expertos prevén que las temperaturas continúen en niveles muy elevados al menos durante las próximas jornadas.

Hasta 41 grados en el sur de la región

El aviso naranja permanecerá activo entre las 13:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el periodo de mayor intensidad del calor. Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas máximas alcanzarán los 37 grados en la sierra madrileña, mientras que en el área metropolitana y el Corredor del Henares podrían llegar a los 40 grados. Los valores más altos se esperan en las comarcas del Sur, Vegas y Oeste, donde los termómetros podrían marcar hasta 41 grados.

📢 Este lunes 22 de junio, de 12:00 a 15:00 h., se activan las medidas recogidas en el protocolo de parques por riesgo bajo de afección al arbolado, según previsiones de @AEMET_Esp pic.twitter.com/WYmYBeXKyZ — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) June 22, 2026

Estas cifras sitúan a la Comunidad de Madrid entre las regiones más afectadas por la actual ola de calor y obligan a extremar las precauciones ante el riesgo asociado a las altas temperaturas.

Las previsiones apuntan a que las condiciones se mantendrán también durante la jornada del martes. De hecho, la agencia meteorológica prevé conservar el aviso naranja en toda la Comunidad y en la misma franja horaria debido a la continuidad de las temperaturas extremas.

A las elevadas temperaturas diurnas se sumarán unas mínimas especialmente altas. Los pronósticos indican que los termómetros no bajarán de los 21 grados en buena parte de la región, lo que dará lugar a noches tórridas.

CalorMad mantiene activada la fase de emergencias

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas, conocido como CalorMad, en fase de emergencias y situación operativa 1.

El dispositivo contempla medidas de seguimiento y prevención para minimizar los efectos del calor sobre la población, especialmente entre las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

.@MADRID mantiene activado el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas (#CALORMAD) en su Fase de Emergencias y Situación Operativa 1. Protégete frente al calor y sigue las recomendaciones de @madridsalud. Y ante cualquier emergencia, ☎️ 1-1-2. pic.twitter.com/zL3hA0X93t — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 21, 2026

Desde los servicios municipales se insiste en la importancia de adoptar medidas de autoprotección para evitar problemas de salud relacionados con las altas temperaturas.

Recomendaciones para afrontar el calor

Las autoridades sanitarias y de emergencias aconsejan mantener una hidratación frecuente, incluso sin sensación de sed, así como evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad térmica.

También recomiendan limitar la actividad física en exteriores durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y permanecer en espacios frescos o climatizados siempre que sea posible.