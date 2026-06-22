Un incendio obliga a desalojar el hotel okupa de San Blas y deja dos intoxicados leves

Un incendio declarado este domingo por la tarde en el conocido hotel okupado del distrito madrileño de San Blas obligó a desalojar a todos los ocupantes del inmueble y movilizó a un amplio dispositivo de emergencias. El fuego, cuyo origen todavía se desconoce, dejó dos personas con intoxicaciones leves por inhalación de humo y provocó momentos de tensión entre los okupas, algunos de los cuales denunciaron robos aprovechando la confusión generada durante la evacuación.

Según fuentes policiales, las llamas se iniciaron alrededor de las 20:30 horas en el edificio situado en la calle de Lola Flores. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, además de agentes de la Policía Nacional, Policía Municipal y sanitarios del Samur-Protección Civil.

Los servicios de emergencia procedieron al desalojo completo del inmueble mientras los bomberos trabajaban para contener y extinguir el incendio. La intervención se prolongó durante varias horas.

👉🏻Incendio en edificio en C/Lola Flores, 5 con varios focos. Rompe por fachada. #SanBlasCanillejas. 👉🏻Acuden 13 dotaciones de @BomberosMad y 6 de #BomberosCM. Cortan propagación y extinguen. Utilizan los drones de @policiademadrid para tener visión global de la zona afectada.⤵️ pic.twitter.com/twMCOP5cqS — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 21, 2026

Los bomberos centraron sus esfuerzos en garantizar la evacuación segura y evitar la propagación de las llamas a otras zonas del inmueble. Paralelamente, los cuerpos policiales aseguraron el perímetro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Según los primeros datos disponibles, dos personas tuvieron que ser atendidas por intoxicaciones leves derivadas de la inhalación de humo, sin que se registraran heridos graves.

Una columna de humo visible

La intensidad del incendio provocó una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos del este de Madrid.

Vecinos de varios barrios de la capital y del municipio de Coslada informaron de la visibilidad de la humareda a varios kilómetros de distancia. El operativo mantuvo acordonada la zona durante buena parte de la noche mientras continuaban las labores de extinción y ventilación del inmueble.

Sobre las 23:35 horas, los bomberos y los efectivos policiales abandonaron el edificio después de dar por finalizada la intervención.