El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha desestimado el recurso de Reyes Maroto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que sigue estando investigada por un presunto delito de calumnia contra el gobierno de la Comunidad Madrid de Isabel Díaz Ayuso después de afirmar que hubo "personas mayores asesinadas" en las residencias durante la pandemia.

El juzgado entiende que la expresión de la portavoz socialista "iba más allá de la mera libertad de expresión, imputándose un ilícito penal en concreto". Esta desestimación va en contra del criterio del fiscal, que informó a favor de estimar el recurso de Maroto.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid interpuso la querella contra la portavoz socialista en el mes de junio del año pasado, que fue admitida a trámite después de que la socialista Reyes Maroto no se retractase de las declaraciones que hizo en el acto previo de conciliación.

Además, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esta querella tiene como objetivo "defender a los profesionales que trabajaron y pusieron su vida en riesgo con todos los medios disponibles en cada momento para atender y salvar la vida de las personas que vivían en una residencia en la pandemia mundial del COVID-19".