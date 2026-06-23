Cinco personas logran escapar por las ventanas de un chalet en llamas en Navalcarnero

Una vivienda unifamiliar de una sola planta en Navalcarnero ha quedado totalmente calcinada tras propagarse un incendio a primera hora de este martes del que lograron escapar por las ventanas sus cinco inquilinos.

Según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, los bomberos han evitado que el fuego se extendiera a la vegetación y al pasto colindante, aunque el chalet, situado en una zona aislada en Navalcarnero, ha quedado calcinado.

Incendio de una vivienda unifamiliar. 📍 Camino Casa Roque, Navalcarnero. A llegada de los #BomberosCM el fuego estaba generalizado, pero han logrado evitar que se extendiera a la vegetación colindante. #SUMMA112 ha atendido a dos perdonas por inhalación de humo, alta en el… pic.twitter.com/z9Wz1RC9WF — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 23, 2026

Los cinco inquilinos de la casa han logrado escapar por las ventanas. Dos de ellos han sido atendidos por Summa 112 por inhalación leve de humo y han sido dados de alta en el lugar.