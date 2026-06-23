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Madrid

Cinco personas logran escapar por las ventanas de un chalet en llamas en Navalcarnero

Aunque los bomberos han logrado contener el fuego, la vivienda unifamiliar ha quedado totalmente calcinada.

LD/Agencias
Aunque los bomberos han logrado contener el fuego, la vivienda unifamiliar ha quedado totalmente calcinada.
Estado de la vivienda de Navalcarnero tras el incendio | @112cmadrid

Una vivienda unifamiliar de una sola planta en Navalcarnero ha quedado totalmente calcinada tras propagarse un incendio a primera hora de este martes del que lograron escapar por las ventanas sus cinco inquilinos.

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Según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, los bomberos han evitado que el fuego se extendiera a la vegetación y al pasto colindante, aunque el chalet, situado en una zona aislada en Navalcarnero, ha quedado calcinado.

Los cinco inquilinos de la casa han logrado escapar por las ventanas. Dos de ellos han sido atendidos por Summa 112 por inhalación leve de humo y han sido dados de alta en el lugar.

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