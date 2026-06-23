Del agua residual al combustible del futuro: Madrid inaugura su laboratorio energético

La Comunidad de Madrid ha sumado este lunes un nuevo hito a la conmemoración del 175 aniversario de Canal de Isabel II con la inauguración del Centro de Innovación de Agua y Energía de Arroyo Culebro, una instalación llamada a convertirse en referente nacional en economía circular y producción de energías renovables vinculadas al ciclo del agua.

La apertura del complejo contó con la presencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el rey Felipe VI, que recorrieron las instalaciones situadas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, en Pinto.

El centro se levanta sobre una infraestructura que ya desempeña un papel singular dentro del sistema de depuración madrileño. Desde 2012, la planta suministra agua regenerada de alta calidad para la fabricación de papel cien por cien reciclado, una actividad que el pasado año absorbió cerca de tres hectómetros cúbicos de los quince reutilizados en toda la región.

La principal novedad de este nuevo espacio es la integración de proyectos experimentales destinados a transformar recursos procedentes de las aguas residuales en nuevas fuentes de energía limpia. Entre ellos destaca una planta de producción de hidrógeno verde que utiliza agua regenerada en lugar de agua potable y se alimenta exclusivamente de energías renovables.

La instalación tiene capacidad para generar alrededor de 400 kilogramos diarios de hidrógeno verde, una cantidad que permitiría a un vehículo impulsado por este combustible recorrer unos 40.000 kilómetros. Cerca de la mitad de esa producción se destinará al repostaje de camiones, con el objetivo de avanzar en la descarbonización del transporte pesado, uno de los sectores más difíciles de electrificar. El resto podrá emplearse en procesos industriales y en la fabricación de combustibles sintéticos renovables.

Junto al hidrógeno, el centro desarrolla otra línea de investigación centrada en la producción de biometano sintético o e-metano. Este combustible se obtiene mediante la combinación de hidrógeno verde y dióxido de carbono, dando lugar a un gas con características similares a las del gas natural convencional.

La energía generada no saldrá de la propia planta. El biometano se incorporará a la red interna de la depuradora para aumentar su capacidad de producción de calor y electricidad, aprovechando tanto el hidrógeno obtenido en las instalaciones como el biogás procedente de la digestión de los lodos generados durante el proceso de depuración.

Con estas iniciativas, la EDAR de Arroyo Culebro refuerza su papel como laboratorio de innovación energética aplicada al ciclo integral del agua, un ámbito en el que la reutilización de recursos y la reducción de emisiones se perfilan como dos de los grandes desafíos de las próximas décadas.