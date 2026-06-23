Los carteles del Orgullo de Almeida sacan de quicio a Maroto y Maestre: "Lo ha vuelto a hacer"

La celebración del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid ya ha dejado el primer encontronazo entre el Gobierno municipal y la izquierda madrileña. Sin embargo, al menos por ahora, la disputa no parece estar en torno a la habitual guerra por la colocación o no colocación de banderas arcoíris en los edificios municipales, especialmente en los balcones del Edificio de Grupos.

El foco se centra esta vez en la campaña institucional del equipo de José Luis Martínez-Almeida, que bajo el nombre "La diversidad se vive en Madrid" y el lema complementario "Orgullosamente de Madrid", se basa este año en tres imágenes que muestran espacios cotidianos de la capital precisamente luciendo los colores de la enseña multicolor: una tienda de caramelos, una terraza de un bar y un balcón con flores.

La propuesta no ha convencido a la oposición. La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha acusado a Almeida de convertir el Orgullo en una "campaña de marketing" y de reducir una celebración reivindicativa a un simple "elemento decorativo". "Almeida lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido que el protagonismo del Orgullo no sean las personas LGTBIQ+", ha publicado en X.

Según Maroto, la campaña municipal "no está a la altura" y demuestra que el alcalde "sigue sin entender las reivindicaciones, los derechos y la lucha histórica del colectivo".

"Que miren la imagen del Ayuntamiento de Barcelona", le ha retado Almeida a la oposición. "Es sustancialmente similar a la del Ayuntamiento de Madrid, hay muy pocas diferencias", ha defendido el edil, que ha afirmado que la "realidad incontestable" que "molesta" a la izquierda es que "estamos en un momento en el que el colectivo se encuentra francamente bien en la ciudad de Madrid".

Almeida lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido que el protagonismo del Orgullo no sean las personas LGTBIQ+ Un año más, la campaña del Ayuntamiento para el Orgullo no está a la altura. Demuestra que sigue sin entender las reivindicaciones, los derechos y la lucha histórica del… pic.twitter.com/XQmnIcNAlW — Reyes Maroto (@MarotoReyes) June 22, 2026

En Más Madrid también han aprovechado el lanzamiento de la campaña para recuperar algunas de las controversias que suelen reaparecer cada año durante estas fechas, especialmente las relacionadas con la visibilidad de la bandera LGTBIQ+.

"Tutorial de cómo ser activista sin hacer nada", ha escrito la portavoz municipal de la formación, Rita Maestre, que ha criticado que Almeida "se niegue a ir a un solo acto del Orgullo en tu ciudad pese a ser el alcalde" y también a "colgar la bandera LGTBIQ en Cibeles". En la misma publicación, Maestre ironiza además sobre el reconocimiento que una plataforma de Ávila ha concedido recientemente al alcalde por su "activismo LGTBI".

"Yo estoy seguro de que le encantaría que yo me acercara a algún acto del Orgullo para que se me gritara y se me tachara de lo que ella me ha tachado durante tantos años, como ser homófobo, y lo que le digo es que voy a garantizar que el Orgullo se celebre exactamente igual, sino con más intensidad con la que se ha celebrado siempre", le ha respondido Almeida a Maestre.

A las críticas de su portavoz se ha sumado el concejal Eduardo Rubiño, que ha acusado al Gobierno municipal de "vaciar de contenido la campaña del Orgullo".

Frente a los reproches de la oposición, el Ayuntamiento ha defendido que la iniciativa busca precisamente defender una diversidad que no se limita a los días de celebración del Orgullo, sino que "se defiende y también se integra en los barrios, en los comercios y en los hogares madrileños" durante "todos los días del año".

El delegado del área correspondiente a la campaña, José Fernández, ha asegurado que "en Madrid, la diversidad LGTBI no es una proclama ni una mera declaración institucional, está incorporada de forma natural en el ritmo cotidiano de la ciudad y en su manera de convivir".

¿Piensas lo mismo de las campañas del Orgullo de la Diputación de Sevilla, de La Coruña o de Barcelona que de la del Ayuntamiento de Madrid? ¿O el problema no es la campaña, sino que la haga Madrid? Sois pura hipocresía: una vara de medir para vosotros y otra para los demás. La… https://t.co/UdUJZklWYN pic.twitter.com/LhX4xveT8C — José Fernández Sánchez (@fernandezsj) June 22, 2026

Las tres imágenes permanecerán visibles durante las próximas dos semanas en banderolas, marquesinas, mupis y pantallas digitales por toda la capital, además de en medios de comunicación y redes sociales.