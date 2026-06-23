Madrid premia el esfuerzo académico de 97 menores tutelados

La Comunidad de Madrid ha reconocido este martes a 97 menores tutelados por la Administración regional por su rendimiento académico, esfuerzo y capacidad de superación durante el curso escolar. Los jóvenes residen en 57 recursos de la red de protección y han recibido los galardones en un acto celebrado en el Parque Warner Madrid, presidido por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

La entrega de reconocimientos corresponde a la XIII edición del Certamen de Premios al Rendimiento y Esfuerzo Académico de las Residencias Infantiles de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que distingue a estudiantes de distintas etapas educativas por su trayectoria durante el año académico.

Durante el acto, Ana Dávila ha destacado que estos premios buscan poner en valor aspectos que van más allá de las calificaciones obtenidas en las aulas. La consejera ha señalado que los galardones reconocen la capacidad de los jóvenes para marcarse objetivos y trabajar de forma continuada para alcanzarlos a lo largo del curso.

Según ha explicado, los premiados han demostrado compromiso y dedicación en sus estudios, unas cualidades que, a su juicio, constituyen un logro que puede acompañarlos en el futuro.

Los reconocimientos han recaído en alumnos de diferentes niveles educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, lo que refleja la participación de menores de distintas edades integrados en los recursos residenciales de protección de la Comunidad de Madrid.

Jóvenes de 57 recursos de protección

Los 97 galardonados proceden de 57 centros y recursos de la red de protección regional, donde residen menores tutelados por la Administración autonómica.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer el trabajo académico realizado durante el curso escolar y visibilizar los avances conseguidos por los jóvenes en su formación.

Durante la ceremonia, los estudiantes recibieron distintos obsequios como parte del reconocimiento. Entre ellos figuran diplomas acreditativos, tarjetas regalo, entradas y un cheque menú para el Parque Warner Madrid, escenario elegido para la celebración del acto.

La Comunidad de Madrid ha destacado el papel que desempeñan estos premios dentro de las actuaciones dirigidas a apoyar el desarrollo educativo de los menores tutelados y fomentar su continuidad en el sistema formativo.

El papel de los profesionales

En su intervención, Dávila también ha puesto el foco en el trabajo realizado por los profesionales que acompañan a los menores en los recursos de protección.

La consejera ha subrayado que estos trabajadores desempeñan una función de apoyo constante en el día a día de los jóvenes, tanto en los momentos de avance académico como en las situaciones más complejas que pueden surgir durante su proceso educativo y personal.

Según ha indicado, son quienes ofrecen acompañamiento, escucha y orientación a los menores, contribuyendo a que puedan desarrollar sus capacidades y mantener sus objetivos formativos.

La responsable regional de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha destacado esta labor durante la entrega de los galardones, vinculándola a los resultados obtenidos por los estudiantes reconocidos en esta edición del certamen.

17 becas para continuar los estudios

Además de los premios concedidos a los menores tutelados, durante el acto se entregaron 17 becas destinadas a estudios universitarios o de Formación Profesional.

Estas ayudas están dirigidas a jóvenes mayores de 18 años que abandonaron los centros de protección el año pasado o que lo harán próximamente.

Las becas han sido promovidas por la Fundación Soñar Despierto y la Fundación Alentia, con el objetivo de facilitar que estos jóvenes puedan continuar su formación una vez finalizada su etapa en los recursos residenciales.

La iniciativa pretende apoyar la continuidad educativa de los beneficiarios y favorecer su acceso a estudios superiores o de Formación Profesional mediante recursos específicos para seguir desarrollando su trayectoria académica.