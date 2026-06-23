Marta Higueras, mano derecha de Carmena, regresa a la política y desafía el tablero de la izquierda en Madrid

Marta Higueras regresa a la política municipal de Madrid. Quien fuera durante años una de las colaboradoras más cercanas de Manuela Carmena y una de las figuras clave del gobierno que dirigió la capital entre 2015 y 2019 volverá a la primera línea con una nueva iniciativa política que presentará oficialmente este lunes.

La ex primera teniente de alcalde comparecerá ante los medios para desgranar los detalles de un proyecto que, según ha adelantado, partirá de un diagnóstico sobre la situación actual de la ciudad y de los desafíos que Madrid deberá afrontar en los próximos años. Será, en cierto modo, el regreso de una dirigente que ha atravesado algunas de las etapas más convulsas de la izquierda madrileña en la última década.

Higueras ocupó responsabilidades de primer nivel durante el mandato de Carmena. Además de ejercer como número dos del Ayuntamiento, estuvo al frente del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, desde donde impulsó medidas como la implantación de la doble pareja educativa en las escuelas infantiles municipales. No resulta extraño, por ello, que en los últimos meses haya reaparecido en la esfera pública vinculada precisamente al conflicto laboral que mantienen abierto las trabajadoras de estos centros, actuando como mediadora ante el Ayuntamiento.

Su trayectoria profesional y política ha estado estrechamente ligada a la de Carmena desde mucho antes de la llegada al Palacio de Cibeles. Ambas coincidieron en los juzgados de Plaza de Castilla durante la década de los noventa. Después, Higueras desarrolló una carrera institucional que la llevó al Consejo General del Poder Judicial, a la dirección de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco entre 2009 y 2013 y posteriormente al Tribunal de Cuentas.

La retirada de Carmena de la política activa tras las elecciones de 2019 abrió una etapa de tensiones internas en Más Madrid. Aquellos meses estuvieron marcados por una singular dualidad en el liderazgo de la oposición municipal: mientras Rita Maestre ejercía como portavoz pública del grupo, Higueras mantenía un papel relevante en la estructura orgánica del partido.

La convivencia terminó resquebrajándose. En marzo de 2021, Higueras anunció junto a José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas su ruptura con Más Madrid y la creación de Recupera Madrid. Los cuatro concejales defendían entonces que la formación se había alejado del proyecto político con el que había irrumpido en el Ayuntamiento bajo el liderazgo de Carmena.

La escisión desembocó en una batalla judicial. Más Madrid acusó a los ediles de transfuguismo y llevó el caso a los tribunales. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la formación liderada por Rita Maestre, anuló la constitución del Grupo Mixto y llegó a definir el episodio como un "típico supuesto de transfuguismo".

Para entonces, sin embargo, Higueras ya había tomado distancia de Recupera Madrid. Las discrepancias con Cueto y Calvo se hicieron cada vez más evidentes, hasta el punto de que el grupo acabó funcionando dividido de facto. Mientras sus antiguos compañeros avanzaban hacia un nuevo proyecto electoral, ella optó por mantenerse al margen.

Esa separación quedó definitivamente plasmada en las elecciones municipales de 2023. Cueto y Calvo concurrieron a las urnas con una nueva candidatura que apenas logró el 0,39% de los votos, lo que se tradujo en 6.436 papeletas en toda la ciudad. Higueras decidió no sumarse a aquella aventura.

Ahora, tres años después de aquella derrota electoral y tras un largo periodo alejada de la primera línea política, la exteniente de alcalde vuelve a escena con una propuesta propia cuyo alcance todavía está por descubrirse.

En Más Madrid observan el movimiento sin alterar su hoja de ruta. Preguntada por el regreso de su antigua compañera, Rita Maestre evitó entrar en valoraciones y reivindicó el papel de su formación como principal alternativa al gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Estamos concentradas en construir una alternativa sólida que no solo haga crítica, sino también propuesta; una alternativa que nazca de los barrios, de los municipios y de las calles", defendió la portavoz municipal.

Para Maestre, la alternativa progresista en la capital sigue teniendo un único nombre: Más Madrid. Un proyecto que, aseguró, continúa creciendo y consolidando su implantación territorial mientras prepara el próximo ciclo electoral. No obstante, lo cierto y verdad es que en las pasadas elecciones de 2023 quedó muy debajo de las expectativas generadas , pasando de 19 concejales a 12.

Con ese escenario de fondo, el regreso de Marta Higueras añade un nuevo elemento de incertidumbre al ya fragmentado espacio político de la izquierda madrileña, donde cada movimiento comienza a leerse en clave de las próximas elecciones municipales.