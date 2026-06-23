Seis autonomías negocian ya con Madrid el acceso de sus residentes al abono transporte madrileño

Seis comunidades autónomas ya han trasladado a la Comunidad de Madrid su interés en establecer convenios que permitan a sus residentes acceder a los abonos del transporte público madrileño sin necesidad de estar empadronados en la región. Se trata de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Extremadura, Cantabria y Ceuta.

Fue la pasada semana cuando el Consorcio Regional de Transportes de Madrid envió una carta a todas las comunidades invitándolas "expresamente" a suscribir acuerdos de este tipo. También se mostró abierto a remitir a las autonomías interesadas un borrador de convenio para fijar las condiciones. En ese texto deberán definirse cuestiones clave como el reparto de la financiación o qué colectivos podrán beneficiarse de la medida.

Tal borrador se inspira precisamente en el convenio ya existente entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, un modelo en el que esta última comunidad cofinancia la subvención de los abonos de sus residentes que se desplazan de forma habitual a la capital.

La medida, que obliga a estar empadronado en Madrid o en municipios de las zonas tarifarias E1 y E2 para poder obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal, quedó recogida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado viernes 12 de junio.

En la carta enviada por el CRTM a las distintas autonomías se subraya que los convenios se habrán de fundamentar "en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre Administraciones y plantea, con carácter prioritario, facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región".