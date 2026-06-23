Un bebé de dos meses da positivo en cocaína tras ser hallado entre heces y cucarachas en un piso de Tetuán

Un bebé de apenas dos meses ha sido localizado en estado de abandono, deshidratado y con signos evidentes de falta de cuidados básicos, en el interior de una vivienda del distrito madrileño de Tetuán que presentaba unas condiciones de insalubridad extremas.

Fue la mañana del pasado domingo, sobre las 08:15 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de una pelea en el interior de una vivienda. A su llegada, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid, se encontraron con una mujer que abrió la puerta en evidente estado de embriaguez.

Al acceder al interior, comprobaron que la vivienda estaba llena de basura acumulada, restos de heces de un perro y alimentos en el frigorífico con presencia de cucarachas.

En una de las habitaciones localizaron a un hombre tumbado en la cama, incapaz de articular palabra debido a la ingesta de drogas. Junto a él, en la misma estancia, se encontraba el bebé de dos meses. El menor presentaba claros signos de abandono: deshidratado, con fiebre alta y cubierto de excrementos.

El bebé fue trasladado al Hospital La Paz y, desde ese momento, quedó bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Además, según adelanta El Mundo, el menor habría dado positivo en cocaína.

Las primeras diligencias apuntan a que la pareja presente en el domicilio son los padres biológicos del bebé: una mujer de nacionalidad boliviana, nacida en 1996, y un hombre colombiano, nacido en 1987, que cuenta con antecedentes. Ambos han sido detenidos por un presunto delito de abandono de menor.

Además, a los dos se les atribuye un delito de atentado contra la autoridad, después de que, según fuentes policiales, intentaran agredir a los agentes durante la intervención policial en el domicilio.

La Policía Municipal también se hizo cargo del perro que se encontraba en la vivienda, igualmente en un evidente estado de abandono.