Un incendio declarado en la Torre Moeve, uno de los rascacielos del complejo empresarial de las Cuatro Torres, en Madrid, ha obligado este martes a desalojar el edificio mientras los servicios de emergencia intervenían en la zona. El fuego se ha iniciado en una planta intermedia del inmueble y ha generado una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

Por el momento, el foco del incendio está controlado.

El incendio en la 25 planta

El fuego se ha declarado en la 25 planta de la Torre Moeve, situada en el norte del paseo de la Castellana. El edificio cuenta con 49 plantas y alcanza una altura de 248 metros, según la información disponible.

🔴 Un incendio en la Torre Moeve obliga a desalojar el edificio en el distrito financiero de Madrid pic.twitter.com/fa9pe29yy4 — Libertad Digital (@libertaddigital) June 23, 2026

Las llamas se han originado a media altura del rascacielos, lo que ha provocado la rápida visibilidad del humo desde el exterior. Varios ciudadanos han alertado del incidente a los servicios de emergencias, que han recibido numerosas llamadas tras detectarse el incendio.

Además, distintas personas han registrado imágenes del fuego desde varios puntos de la ciudad y las han difundido a través de redes sociales.

Evacuación del edificio

Tras declararse el incendio, la Torre Moeve ha sido desalojada de forma inmediata. Una vez fuera del rascacielos, los empleados han permanecido en las inmediaciones del edificio, donde se ha concentrado el personal evacuado mientras se desarrollaban las labores de emergencia. En la zona se ha desplegado un dispositivo de seguridad con presencia policial, según han indicado fuentes consultadas.

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Los equipos de emergencias buscan a tres personas que habrían quedado inicialmente encerradas en el edificio, aunque se encuentran en buen estado y ya han podido comunicarse con los servicios de rescate.

Hemos desalojado esta mañana nuestras oficinas de Madrid, situadas en la Torre Foster, al igual que el resto de inquilinos, tras producirse un fallo eléctrico por un pequeño incendio en uno de los transformadores de este edificio. Como medida de precaución, hemos decidido… — Moeve (@MoeveGlobal) December 15, 2025

Cabe recordar que hace unos meses ya se produjo un incidente parecido en la misma torre tras producirse un fallo eléctrico por un pequeño incendio en uno de los transformadores del edificio.

Muy atentos a la evolución del incendio en la torre Moeve de Madrid. Los equipos de seguridad y emergencia están trabajando para controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños. — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) June 23, 2026

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado estar "muy atento" a la situación y, en sus redes sociales, ha abundado en que los equipos de seguridad y emergencia trabajan en la zona para "controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños".