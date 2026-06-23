Vandalizan la estatua de 'La Chata' en Madrid con pintadas y le rompen un brazo

La estatua dedicada a la infanta Isabel de Borbón, conocida popularmente por los madrileños como La Chata, ha sido objeto de un acto vandálico este martes. El monumento, ubicado en el céntrico paseo del Pintor Rosales, ha amanecido con diversas pintadas de color verde y mensajes ofensivos como "Fake Queen" (Reina falsa). Además de las manchas de pintura, los asaltantes han provocado graves desperfectos físicos en la escultura, fracturando uno de los brazos de la figura principal.

En las mismas inmediaciones del Parque del Oeste, los actos vandálicos han afectado de forma drástica al monumento dedicado a Paul P. Harris, impulsor y fundador del Rotary Club. En este segundo caso, el impacto ha sido aún mayor, ya que ha provocado la desaparición total del busto, tal y como han confirmado fuentes del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Labores de evaluación e intervención

Ante la gravedad de los hechos, los equipos de limpieza y restauración adscritos a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano se han desplazado a la zona afectada a primera hora de la mañana. Su rápida movilización se ha producido tras recibir un aviso de la Policía Municipal, lo que ha permitido a los técnicos comenzar de inmediato las labores de evaluación e intervención sobre los bienes dañados.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio madrileño, Marta Rivera de la Cruz, ha expresado su rechazo tajante ante este comportamiento incívico. La responsable municipal ha condenado este acto de vandalismo y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, detallando que los profesionales desplegados sobre el terreno ya están "tomando las medidas necesarias para limpiar y restaurar el monumento cuanto antes". "Por desgracia, los vándalos existen, y sólo podemos trabajar para paliar sus desmadres", ha explicado en redes sociales.

El equipo de restauración del Ayuntamiento está allí tomando las medidas necesarias para limpiar y restaurar el monumento cuanto antes.

Por desgracia, los vándalos existen, y sólo podemos trabajar para paliar sus desmadres. https://t.co/f6opm2vjis — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) June 23, 2026

Desde el área gubernamental dirigida por Rivera de la Cruz reprueban "de manera rotunda" la destrucción del mobiliario urbano y del arte público. Según han detallado, el proceso de restauración de la obra no será inmediato y se prolongará durante "varios meses". El principal objetivo de las autoridades es garantizar "una actuación rigurosa y respetuosa con las características originales de la obra" para revertir los efectos de lo que consideran un ataque injustificable contra el patrimonio cultural de todos los madrileños.

El conjunto escultórico en honor a la infanta Isabel de Borbón, nacida en 1851 y fallecida en 1931, representa a uno de los personajes históricos más queridos de la capital. La obra se proyectó en la década de 1950 con el propósito de conmemorar el centenario de su nacimiento. En ella, se ilustra a la homenajeada recibiendo el respetuoso saludo de dos personajes de corte popular y costumbrista, como son una florista y un castizo con capa, símbolos indiscutibles del folclore local.

El monumento, que es de titularidad municipal y está esculpido íntegramente en piedra caliza, ha requerido de continuos cuidados a lo largo de las décadas para mantener su esplendor. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo una importante intervención de conservación en el año 2017. En aquella ocasión, los trabajos incluyeron la reparación de varios elementos escultóricos que se encontraban deteriorados por el paso del tiempo, así como la reconstrucción documentada de una parte de la mano de la figura principal y diversas mejoras estructurales en el vallado perimetral que la protege.