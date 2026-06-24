Ayuso proyecta una reforma integral del estadio del Rayo para ampliar el aforo hasta los 18.500 espectadores

La Comunidad de Madrid ha presentado un proyecto de remodelación integral del estadio de Vallecas que permitirá aumentar su capacidad desde los actuales 14.500 espectadores hasta, al menos, 18.500. La actuación, valorada en 60 millones de euros, contempla una transformación completa del recinto donde juega el Rayo Vallecano, incluyendo una nueva grada, la modernización de las instalaciones y la construcción de un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles un informe elaborado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte sobre el estudio de reforma del estadio. El objetivo es adaptar las instalaciones a las necesidades del fútbol profesional actual, mejorar la accesibilidad y ampliar los usos deportivos y sociales del recinto.

Además del incremento de aforo, el proyecto prevé adecuar las dimensiones del terreno de juego a los estándares exigidos por LaLiga para Primera División y competiciones internacionales.

Una nueva grada

Una de las principales actuaciones previstas es la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz, una zona que actualmente carece de asientos.

El proyecto arquitectónico, firmado por Julián Zapata Jiménez y Pablo Moreno Mansilla, recupera la configuración que tuvo el estadio entre 1955 y 1970, cuando contaba con graderíos en sus cuatro lados. La intervención permitirá disponer de dos fondos simétricos y reorganizar la estructura del recinto mediante una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó, sin modificar la huella actual del estadio. La propuesta también contempla la creación de una nueva zona peatonal y la instalación de un friso tecnológico en el perímetro interior del campo.

Nueva fachada y reforma interior

El proyecto incorpora una nueva fachada concebida como una doble piel ligera, translúcida y permeable, diseñada para mantener visible parte de la estructura original del edificio.

El estadio de Vallecas figura en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con grado de protección parcial, por lo que la actuación deberá preservar sus elementos arquitectónicos esenciales.

La remodelación también afectará al interior del recinto. Entre las actuaciones previstas figuran la sustitución de los asientos, la renovación de pasillos y escaleras y la modernización de las infraestructuras y servicios existentes. Asimismo, se reorganizarán los espacios para mejorar el funcionamiento de las instalaciones. El proyecto incluye nuevas áreas para vestuarios, sala de prensa, zona mixta, sala de trofeos y palco de honor.

Un edificio multifuncional junto al estadio

La Comunidad de Madrid también plantea aprovechar una parcela de su propiedad situada en la calle Arroyo del Olivar para levantar un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo. Esta infraestructura estará conectada directamente con el estadio y permitirá ampliar los servicios disponibles para el recinto deportivo.

La Comunidad calcula un plazo de ejecución de 24 meses para las obras del estadio, sin incluir la construcción del futuro edificio multifuncional.

El Ejecutivo regional prevé compatibilizar los trabajos con la actividad deportiva para minimizar el impacto sobre la competición y permitir que el Rayo Vallecano continúe utilizando sus instalaciones durante el desarrollo de la reforma. Como paso previo a esta actuación, el Gobierno madrileño ha ejecutado recientemente distintas mejoras en el estadio por un importe cercano a 3 millones de euros.

El actual estadio de Vallecas fue inaugurado el 5 de junio de 1976 y acaba de cumplir 50 años. Desde entonces ha sido objeto de diversas reformas para adaptarse a los requisitos establecidos por LaLiga y la UEFA.