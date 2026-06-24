Del Papa a la lucha contra el narcotráfico: los reconocimientos de la Policía Municipal de Madrid por San Juan

La Policía Municipal de Madrid ha celebrado este miércoles su acto central por San Juan Bautista, patrón del Cuerpo. El acto ha estado presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Paseo de Coches del Parque del Retiro, donde ha pasado revista a las unidades del Cuerpo antes de la ceremonia. Junto a él ha estado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Durante su intervención, Almeida ha agradecido el trabajo de la Policía Municipal y ha subrayado su papel en la ciudad en un contexto de "nuevas formas de delincuencia". "Gracias por vuestros sacrificios, por vuestra humanidad, por vuestra profesionalidad, por vuestra constancia", ha expresado también.

"La Policía de Madrid es el pulso discreto pero constante que permite a Madrid vivir en libertad y confianza. En la festividad de su patrón San Juan, reconocemos su entrega, profesionalidad y compromiso al servicio de nuestra ciudad. Gracias por dejaros la piel día y noche para proteger Madrid", ha escrito también el edil en sus redes sociales una vez finalizado el acto.

La @policiademadrid es el pulso discreto pero constante que permite a Madrid vivir en libertad y confianza. En la festividad de su patrón San Juan, reconocemos su entrega, profesionalidad y compromiso al servicio de nuestra ciudad. Gracias por dejaros la piel día y noche para… pic.twitter.com/46EDuMsmiU — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 24, 2026

En el acto han estado presentes representantes de los principales grupos municipales, como Rita Maestre, Reyes Maroto y Javier Ortega Smith. Sin embargo, no ha asistido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha criticado no haber sido invitado y ha felicitado igualmente a los agentes por su trabajo diario. "Censuro a quienes también quieren hacer de esta celebración una nueva ocasión para la división y la confrontación partidista", ha escrito en su cuenta de X.

Entre los reconocimientos institucionales del acto, la Policía Municipal ha distinguido a la Comisión Organizadora de la visita de León XIV a la capital, al Arzobispado de Madrid, al torneo Madrid Mutua Open y al Centro de Estudios de la Guardia Civil, por su colaboración con el cuerpo en distintas áreas.

También se ha reconocido la actuación de varios agentes de la comisaría de Puente de Vallecas, que participaron en la incautación de más de 600 kilos de cocaína y un arma larga durante una operación policial. La intervención ha sido destacada dentro del conjunto de premios entregados a lo largo de la jornada.

Junto a ellos, también se ha premiado a los agentes del Grupo de Siniestralidad Laboral de la Comisaría General de Policía Judicial y Seguridad que participaron en la investigación del siniestro en la calle Hileras, donde el pasado mes de diciembre colapsó un edificio en obras, causando la muerte de cuatro trabajadores.

En total, se han concedido más de un centenar de Medallas al Mérito Profesional, además de Cruces al Mérito a agentes y representantes de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a personal civil e instituciones colaboradoras.

El jefe superior de la Policía Municipal de Madrid, Oskar de Santos Tapia, ha intervenido también en el acto, en una edición que ha tenido un carácter especial para él al tratarse de su despedida tras cinco años en el cargo. Ha repasado distintos momentos de su etapa al frente del cuerpo "que superan a la ficción" y ha agradecido el trabajo conjunto de los agentes.

La ceremonia ha finalizado con el homenaje a los policías fallecidos, incluida una ofrenda floral, y el tradicional desfile de unidades.