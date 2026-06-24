El plan musical perfecto y gratuito en Madrid para los próximos tres días

Madrid acogerá durante tres días una nueva edición de Piano City, el ciclo que reúne a pianistas de distintos estilos en espacios de la ciudad. La programación incluye más de 50 conciertos gratuitos y CentroCentro será una de las sedes principales.

La iniciativa fue creada por el músico alemán Andreas Kern y ya se celebra en ciudades como Milán, Nápoles, Palermo o Novi Sad. En Madrid, el programa combinará autores clásicos, obras contemporáneas, improvisación y composiciones propias.

Conciertos en CentroCentro

CentroCentro celebrará conciertos los días 26, 27 y 28 de junio. La entrada será gratuita con invitación previa, con un máximo de cuatro reservas por persona.

El viernes actuará Juan Sebastián Vázquez a las 18:30 horas, seguido por Francisco Fierro a las 19:40 y Mario Fierro a las 20:50 horas.

Vázquez interpretará composiciones propias junto a It could happen to you, de J. Van Heusen. Francisco Fierro ofrecerá un programa dedicado a Chopin y Liszt, mientras que Mario Fierro presentará Bocetos de viaje.

Bach, Beethoven y Chopin

El sábado abrirá Mario Mora a las 17:00 horas con piezas de Brahms, Busoni, Albéniz, Granados, Wagner y Liszt.

A las 18:10 horas tocará Andreas Kern, que combinará obras de Beethoven, Ligeti, Schumann y Moritz Eggert con improvisaciones. Andrea Bacchetti cerrará la jornada con dos sesiones dedicadas al Libro I de El clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach, a las 19:20 y a las 20:40 horas.

Un estreno absoluto el domingo

Nicolás Flores inaugurará el domingo a las 17:00 horas con obras de Béla Bartók y Franz Liszt. Después actuará Laura Ballestrino, cuyo programa incluye Chopin, Ravel, Manuel de Falla y Murmurations, una pieza propia que se estrenará en este ciclo.

Eduardo Frías tocará a las 19:20 horas y Lluís Coloma cerrará la programación de CentroCentro a las 20:30 horas con un repertorio de composiciones propias y Swanee River, de Stephen Foster.

La organización recomienda acudir con tiempo suficiente por las medidas de seguridad del edificio. Tras el inicio de cada actuación, el acceso a la sala quedará condicionado a las pausas del programa.