"¿El problema es la campaña o que la haga Madrid?": los carteles de Sevilla o Barcelona por el Orgullo

La polémica en torno a la campaña del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para el Orgullo de este año ha acabado derivando incluso en comparaciones con las iniciativas impulsadas por otras ciudades.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, calificó este martes los carteles del Ayuntamiento de Madrid como una estrategia de "puro marketing" por considerar que no hacen ninguna referencia al contenido reivindicativo de la celebración. "Almeida lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido que el protagonismo del Orgullo no sean las personas LGTBIQ+", publicó en X.

Bajo el lema "La diversidad se vive en Madrid" y "Orgullosamente de Madrid", los tres carteles de la campaña muestran las sillas de un bar, las flores de un balcón y los caramelos de un escaparate con los colores de la bandera arcoíris. Desde el equipo de Gobierno defienden que su propuesta busca defender una diversidad que "también se integra en los barrios, en los comercios y en los hogares madrileños".

"Reyes, ¿piensas lo mismo de las campañas del Orgullo de la Diputación de Sevilla, de La Coruña o de Barcelona que de la del Ayuntamiento de Madrid? ¿O el problema no es la campaña, sino que la haga Madrid?", le preguntó este martes a Maroto el delegado del área responsable de la campaña, José Fernández. "Sois pura hipocresía: una vara de medir para vosotros y otra para los demás. La misma que aplicasteis con Ábalos. La misma que seguís aplicando con el número 1", añadió también.

Al ser preguntado por la polémica, Almeida también mencionó algo similar. "Que miren la campaña del Ayuntamiento de Barcelona, que es similar, y luego nos den su opinión", dijo.

¿Piensas lo mismo de las campañas del Orgullo de la Diputación de Sevilla, de La Coruña o de Barcelona que de la del Ayuntamiento de Madrid? ¿O el problema no es la campaña, sino que la haga Madrid? Sois pura hipocresía: una vara de medir para vosotros y otra para los demás. La… https://t.co/UdUJZklWYN pic.twitter.com/LhX4xveT8C — José Fernández Sánchez (@fernandezsj) June 22, 2026

A su vez, Fernández trasladó las mismas palabras a Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI del PSOE, después de que este calificara la campaña madrileña de "cutre y desfasada" y la situara como ejemplo de la "impronta del PP de Madrid".

Horas después, el socialista respondió al concejal del Gobierno municipal que, aunque "en Sevilla las políticas brillan por su ausencia, al menos hacen un cartel fantástico e invierten 3 veces más en el Orgullo que vosotros". "Legisláis contra el colectivo y además manoseáis y vaciáis de contenido nuestros símbolos. El cartel hecho con IA. Sois cutres a más no poder. Y encima os ponéis estupendos cuando se os dicen las verdades del barquero", le dedicó además.

Literalmente están representadas en la bandera LGTBI xD no haciendo malabares con sillas o chucherías.. además de todas las variantes que hay de la misma campaña. Dais mucha pena. Igualmente, mejor campañas así que recortar derechos y recursos al colectivo 😘 https://t.co/xn9Ext7vgm pic.twitter.com/oYeiUTfygv — Josh 🏳️‍🌈 (@joshuarodri) June 23, 2026

En Sevilla, la imagen de la campaña muestra una hilera de sillas, cada una con uno de los colores de la bandera arcoíris, acompañada de una referencia al dicho popular: "Quien fue a Sevilla siempre tuvo su silla". En Barcelona, diferentes opciones de carteles muestran todas las banderas del colectivo bajo el lema "en Barcelona vive tu orgullo", mientras que en La Coruña se utiliza el mensaje "celebrando la diversidad".