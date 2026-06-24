Los madrileños se divorcian menos: caen un 13,6% las demandas en el primer trimestre de 2026

Las rupturas matrimoniales se reducen en Madrid. Durante el primer trimestre de 2026, los juzgados han recibido menos demandas de divorcio y separación que un año antes, con un descenso del 13,6%, según los datos publicados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid registraron en ese periodo un total de 2.660 demandas de disolución matrimonial, cifra que engloba divorcios, separaciones y nulidades, y que confirma la tendencia a la baja respecto al mismo periodo del año anterior.

El descenso afecta a todas las modalidades de disolución matrimonial analizadas por el CGPJ. En conjunto, los datos reflejan una reducción de la litigiosidad en materia de familia en los primeros meses del año.

Madrid se sitúa, además, por debajo de la media nacional en tasa de demandas, con 37,4 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 42,4 del conjunto de España. En el ranking autonómico, solo Castilla y León, País Vasco y La Rioja presentan cifras inferiores.

Los divorcios concentran la mayor parte de los casos

Por tipos de procedimiento, los divorcios no consensuados fueron los que más descendieron. Se registraron 969 demandas, lo que supone una bajada del 21,8% respecto al mismo periodo de 2025.

Los divorcios consensuados alcanzaron las 1.607 demandas, con un descenso del 7,5% interanual, manteniéndose como la modalidad más frecuente dentro de las disoluciones matrimoniales en la región.

En cuanto a las separaciones, también se observaron caídas. Las separaciones no consensuadas se situaron en 23 demandas, un 20,7% menos, mientras que las consensuadas descendieron hasta 59 casos, lo que supone una reducción del 23,2%.

El CGPJ recoge además que en este periodo se presentaron dos demandas de nulidad matrimonial, un 33,3% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Comparativa con el conjunto de España

En el conjunto del país, los órganos judiciales registraron 20.832 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 14% respecto al primer trimestre de 2025.

Todas las modalidades de ruptura también disminuyeron a nivel nacional. Los divorcios no consensuados cayeron un 26,9%, mientras que las separaciones no consensuadas bajaron un 30,3%. Las separaciones consensuadas, por su parte, descendieron un 3,5%.

Por comunidades autónomas, Navarra (52,4), Comunidad Valenciana (49,6) y Baleares (49,3) lideran las tasas más altas de demandas por cada 100.000 habitantes. En el extremo opuesto se sitúan Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Madrid, todas por debajo de la media nacional.

Otros procedimientos de ámbito familiar

El informe del CGPJ también analiza la evolución de otros procedimientos relacionados con la familia. En Madrid, las modificaciones de medidas consensuadas crecieron ligeramente hasta las 431 demandas, un 5,1% más que un año antes.

Sin embargo, las modificaciones no consensuadas descendieron de forma notable, con 890 procedimientos, lo que supone una caída del 26,1%.

En el caso de los procesos vinculados a la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las modificaciones consensuadas se mantuvieron estables, con 664 demandas (un aumento del 0,2%). Las no consensuadas, en cambio, bajaron un 21,9%, hasta las 808 demandas.

El conjunto de datos apunta a un descenso generalizado de la conflictividad judicial en materia de familia en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de 2026.