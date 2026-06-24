Madrid desactiva el nivel 2 por alto riesgo de calor tras la caída de las temperaturas

La Comunidad de Madrid ha decidido este miércoles dar por finalizado el nivel 2, catalogado como de alto riesgo, en el marco de su protocolo contra las contingencias térmicas. Esta medida se ha tomado de forma generalizada en toda la región después de que las últimas previsiones emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indicaran un alivio inminente. De este modo, los ciudadanos experimentarán un ligero descenso a lo largo de las próximas jornadas.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha especificado que únicamente se mantendrá activo el nivel 1 del llamado Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor. Dicho nivel, que implica un estado de precaución ordinaria, estará vigente en exclusiva para el área metropolitana y el corredor del Henares, zonas donde el calor todavía se hará notar con cierta intensidad. El propósito principal de este protocolo preventivo es minimizar las consecuencias para la salud, prestando especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como ancianos y niños.

El pico de temperatura

Según refleja el último boletín epidemiológico emitido, durante la jornada del miércoles los indicadores todavía rozarán valores elevados. En concreto, se llegará a los 38,9 grados en la citada zona metropolitana y en el Henares. Por su parte, en las comarcas del sur, Las Vegas y el oeste, los termómetros marcarán un pico de 38,6 grados, mientras que en la sierra el mercurio se quedará en unos algo más llevaderos 36,6 grados.

Sin embargo, el cambio de tendencia será mucho más evidente durante la jornada del jueves. Las estimaciones oficiales apuntan a que los valores máximos se desplomarán hasta los 33 grados en la zona metropolitana y el Henares, así como a los 32,6 grados en las áreas del sur, Las Vegas y el oeste. Los residentes en la zona de la sierra disfrutarán de temperaturas aún más suaves, con máximas que apenas superarán los 30 grados. De cara al viernes, los datos térmicos se estabilizarán, previéndose máximas en torno a los 33 grados en la mayor parte de la región y 31 grados en la zona serrana.

Ante este contexto meteorológico, las autoridades sanitarias autonómicas insisten en una serie de directrices fundamentales. Subrayan la importancia de beber agua con gran frecuencia para garantizar una correcta hidratación del organismo, incluso cuando no se experimente la sensación de sed. De la misma manera, se desaconseja de forma rotunda el consumo de bebidas alcohólicas, así como de aquellas que contengan altas cantidades de azúcares o cafeína.

En el ámbito doméstico, se insta a los madrileños a proteger la vivienda del calor mediante acciones elementales como el cierre de persianas y el despliegue de toldos en las fachadas que se encuentren más expuestas a los rayos del sol. Además, se recomienda dejar la ventilación de los hogares para las primeras horas de la mañana.