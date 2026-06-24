Vox reaviva la guerra de banderas LGTBI en Madrid y el PSOE avisa: no las retirará por las "pataletas" de Ortega Smith

La polémica en torno al Orgullo en Madrid se ha trasladado ya, como cada año, a la fachada del Edificio de Grupos Municipales. Si el martes el debate estaba en los carteles diseñados por el Gobierno municipal, este miércoles la guerra se libra ya directamente en los balcones del bloque a razón de las banderas arcoíris.

Coincidiendo con la presentación de la campaña del equipo de José Luis Martínez-Almeida, el PSOE desplegaba ayer una gran lona con el lema "Madrid por bandera" junto a una bandera trans y otra arcoíris en sus balcones del edificio.

Ya por la noche, Vox anunciaba que había dirigido un escrito al presidente del Pleno, Borja Fanjul, para exigir "la retirada inmediata de las banderas no oficiales y pancartas colocadas por el PSOE en la fachada del Edificio de Grupos Municipales con motivo del Orgullo LGTB".

Esta es la campaña que hemos presentado 👇🏻 🔗 https://t.co/KK2F1o0gKR pic.twitter.com/q52LwCTYjW — PSOE en Ayto Madrid (@PSOEMadridAyto) June 23, 2026

En esa misma línea se expresó su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que recuperó uno de los argumentos recurrentes en este tema: la necesidad de que los edificios institucionales mantengan "una neutralidad frente a cualquier tipo de simbología". Considera Smith que, como tal, en estos espacios no cabe la imposición de la "extrema izquierda" y del "lobby LGTBI".

El de Vox llegó a defender a su vez que "la única bandera que representa a todos es la española" y que es esta la única que debe ondear allí porque en ella "estamos representados absolutamente todos, heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, gente de derechas, gente de izquierdas, gente creyente, gente no creyente". "No hace falta que llenen nuestros edificios con simbología partidista de determinados colectivos, que siempre son los mismos y que lo único que intentan es vivir de la subvención pública", dijo, dirigiéndose a la portavoz socialista, Reyes Maroto.

Pero el PSOE lo tiene claro un año más: las banderas y la pancarta del Orgullo "se van a quedar donde están". "Quiere volver a invertir recursos en acudir a los tribunales y volver a perderlo como hizo el año pasado, pues adelante. Nosotros estamos encantados", ha dicho este miércoles Antonio Giraldo en respuesta al escrito de Vox. Asegura el socialista que Ortega Smith puede "dar todas las pataletas que quiera" porque los símbolos no se retirarán.

En paralelo, Giraldo también ha aludido de forma indirecta a la polémica por los carteles diseñados por el Consistorio, que ayer martes instaba a la izquierda a opinar algo sobre las campañas de Barcelona o Sevilla por ser, a su juicio, "sustancialmente similares".

"Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que apoya muchísimo más al Orgullo e incluso, fíjense, en Sevilla este año están apoyando con el triple de presupuesto que está apoyando Madrid. Madrid a 500.000 euros, Sevilla 1,5 millones y además una carroza. Y no olvidemos que en Sevilla está gobernando el PP", ha lanzado Giraldo.

Más Madrid, por su parte, ha recordado que Vox "se ha estrellado" en repetidas ocasiones en los tribunales al intentar impedir la exhibición de la bandera arcoíris en el edificio municipal.

Además, su portavoz adjunto Eduardo Rubiño ha confirmado que Más Madrid seguirá los pasos del PSOE y exhibirá de igual manera la bandera arcoíris, algo que Rubiño considera que también "debería hacer el Ayuntamiento de Madrid en la fachada de Cibeles".

Hace un año el TSJM anulaba la sentencia que impedía la colocación de banderas arcoíris en los balcones del Edificio de Grupos Municipales del Ayuntamiento tras un recurso presentado años atrás por Ortega Smith.