Así avanza la Línea 11 del Metro de Madrid: la tuneladora 'Mayrit' encara su tramo más largo

La tuneladora Mayrit ha iniciado una nueva fase de trabajo en la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, en el tramo que unirá la futura estación de Madrid Río con Palos de la Frontera. El avance se produce tras completar el cale hasta Madrid Río y una parada técnica de revisión, dentro del proyecto que conecta Plaza Elíptica con Conde de Casal.

La perforadora comenzó su actividad el pasado 26 de marzo en la estación de Comillas, en el distrito de Carabanchel, donde inició el recorrido hacia Madrid Río, con una distancia de 1.114 metros. Ese primer tramo quedó completado el pasado 9 de junio, tras alcanzar el punto previsto de la futura estación.

Después de ese hito, la tuneladora se detuvo durante 15 días para someterse a una revisión completa en Madrid Río. Tras ese periodo de mantenimiento, ha reanudado la excavación con el objetivo de alcanzar la estación de Palos de la Frontera, en un trazado que se convierte en el más extenso del proyecto, con 1.613 metros de longitud.

Según la planificación, este nuevo tramo se completará hacia finales del verano, dentro del calendario previsto para la ampliación de la infraestructura.

Funcionamiento y ritmo de la tuneladora

A medida que avanza, Mayrit instala los elementos que conforman el revestimiento definitivo del túnel. En este tramo se colocarán 951 anillos, formados cada uno por siete dovelas de hormigón prefabricado, lo que supone un total de 6.657 dovelas.

El sistema de excavación permite un ritmo medio de entre 400 y 500 metros al mes, lo que multiplica la velocidad respecto a los métodos tradicionales empleados en otros tramos del proyecto. La máquina opera de forma continua durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, con equipos de más de una decena de operarios por turno.

Extracción de tierras y logística de obra

Durante el proceso de excavación, la tuneladora retira aproximadamente 3.500 toneladas de tierras al día. Este material se transporta mediante una cinta hasta la superficie en la estación de Comillas, donde se almacena en un foso con capacidad de 8.500 metros cúbicos.

Desde ese punto, las tierras se trasladan con maquinaria hasta camiones, con una media de unos 150 vehículos diarios. Posteriormente, este material se destina a la restauración de explotaciones mineras o a vertederos en desuso, según la planificación del proyecto.

Un eje subterráneo en desarrollo

En conjunto, la tuneladora Mayrit es responsable de excavar los 5.227 metros que separan Comillas de Conde de Casal dentro de la ampliación de la Línea 11. Antes de su intervención, se excavaron mediante método tradicional los 679 metros entre Plaza Elíptica y este punto, con un cale completado el pasado 20 de enero.

El proyecto global entre Plaza Elíptica y Conde de Casal contempla un túnel de 6.626 metros con cinco estaciones: Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

Con una inversión superior a 740 millones de euros, la ampliación de la Línea 11 prevé una futura diagonal entre Cuatro Vientos y Valdebebas, con 33 kilómetros de trazado y 20 estaciones, además de conexión con siete intercambiadores.

Este nuevo eje de movilidad busca mejorar la conexión entre barrios, reducir transbordos y aliviar la carga de líneas centrales, especialmente la Línea 6 de Metro.