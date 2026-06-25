Así es el espectacular cine de verano que se esconde en el Palacio de Cibeles de la capital

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles vuelve a convertirse en sala de cine este verano. Cibeles de Cine celebra su undécima edición con una programación que reúne estrenos, clásicos, cine español, películas de culto y propuestas familiares.

El ciclo, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte e ideado y producido por mk2, se desarrollará del 25 de junio al 8 de septiembre. Las entradas cuestan 8 euros y las proyecciones comenzarán a las 22:00 horas.

Almodóvar abre la programación

Volver, de Pedro Almodóvar, inaugurará el ciclo el 25 de junio, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la película. La obra también inspira el cartel de esta edición, diseñado por Beatriz Ramo, Naranjalidad, a partir de la imagen creada por Juan Gatti para el filme.

El homenaje al cine español se completa con la exposición aérea Un país de puro cine, formada por retratos de figuras del sector realizados por fotógrafos de El País.

La programación incluye títulos españoles como Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa; La cena; Amarga Navidad; Flores para Antonio y Aída y vuelta. También figuran Yo no moriré de amor, Maspalomas, Cada día nace un listo y El ser querido.

Estrenos y películas de la temporada

El calendario reúne películas recientes como Una batalla tras otra, Valor sentimental, Proyecto salvación, Bugonia, Hamnet, Cumbres borrascosas, Marty Supreme, Michael, Tres adioses, Father Mother Sister Brother e Incontrolable.

Entre los títulos previstos aparecen El diablo viste de Prada 2, El drama, El día de la revelación y La odisea.

Clásicos y aniversarios

El ciclo recupera películas que cumplen aniversario en 2026. El viaje de Chihiro se verá el 27 de junio por sus 25 años, mientras que El laberinto del fauno llegará el 28 de junio, dos décadas después de su estreno.

También se proyectarán Moulin Rouge, Pulp Fiction, Cabaret, La princesa prometida, Vértigo, Manhattan, Desayuno con diamantes, Taxi Driver, Belle Époque y La escopeta nacional.

Los sábados, cine familiar

Los sábados estarán reservados para películas familiares y serán las únicas sesiones dobladas al castellano. El resto se proyectará en versión original subtitulada en español. En esta programación figuran Toy Story 5, Super Mario Galaxy: La película, Dentro del laberinto, Minions & Monsters, Zootropolis 2 y Shrek.

Las proyecciones tendrán lugar en CentroCentro, en la plaza de Cibeles, 1, con acceso por la estación de Banco de España.