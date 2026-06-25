Ayuso recuerda que le gusta "mucho la fruta" y replica directamente a Sánchez: "Eres un sinvergüenza"

Para el presidente del Gobierno la familia de Isabel Díaz Ayuso volvió a convertirse este miércoles en el pimpampum con el que distraer a los suyos en plena tormenta política y judicial que se cierne sobre La Moncloa, sobre todo en la semana en que se ha hecho pública la sentencia por la que se condena a 24 años de prisión a José Luis Ábalos, su mano derecha en el Gobierno y en el PSOE.

"¿Le pitaron los oídos?", le preguntó ya este jueves Ana Rosa Quintana a la presidenta en Telecinco después de escuchar un resumen con los ataques de Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados. "No, simplemente volví a recordar que me gusta mucho la fruta y que España está en manos de este señor que es un personaje de lo más nefasto que hemos tenido en democracia", contestó.

"Es capaz de llevarnos al choque, a lo que sea, porque, preso de la corrupción que le ata y le tiene totalmente fuera de control, ha decidido llevarnos por ese camino a los demás. Él está desquiciado, pretende desquiciarlo todo. Este proyecto, que nunca debió nacer, está totalmente carcomido", añadió.

La presidenta volvió a realizar una defensa férrea de su pareja, Alberto González Amador. Tanto él como su hermano, recordó, trabajan en el sector sanitario, "uno desde hace 26 años, el otro desde hace 16". Y cuando su novio tiene, "como todos los empresarios de este país, una disputa con Hacienda, él decide, sin estar de acuerdo pero con tal de no perjudicarme a mí, pagar", subrayó. "Y cuando Hacienda se entera de que es quien es - es decir, algo con lo que atacar a Ayuso- decide que este señor ya no puede pactar y decide filtrarlo ilegalmente, la Fiscalía hacer lo que hizo, y ahora lo que hacen es prolongarlo en el tiempo", afirmó.

"Y desde Hacienda se ha ido troceando el expediente, sus cuentas. No es de recibo coger la contabilidad de esta persona y trocearla, diseminarla por las cloacas y constantemente ir acusándole para que nunca el caso se cierre", acusó Ayuso, que en este punto se dirigió directamente al jefe del Ejecutivo: "Y tiene la cara dura el sinvergüenza del presidente del Gobierno que tenemos - que es un sinvergüenza. Sánchez, eres un sinvergüenza- de decir que esto es parecido a cualquiera de los casos de corrupción que están llevando a la cárcel a todo lo que le rodea".

Sánchez tiene las horas contadas. Este proyecto está a punto de caer totalmente carcomido.@IdiazAyuso en @programadear pic.twitter.com/5S4yJqR5Mi — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 25, 2026

ZP se citó en la FGE el mismo día que García Ortiz supo del caso del novio de Ayuso

"Llevo mucho años soportando una operación de Estado que ha llevado a condenar al fiscal general por haber cometido delitos", apuntó también Ayuso. Una operación que se abriría ahora a incluir en la misma al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al encontrar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional una anotación en su agenda que refleja una cita en la Fiscalía General del Estado el mismo día que Álvaro García Ortiz supo de la investigación del novio de Ayuso.

"Ha habido connivencia y una estrategia desde la agencia Tributaria con el señor Zapatero, con el fiscal general y lo que han hecho a lo largo del tiempo es escoger a un señor para intentar hacerme daño a mí en lo personal porque yo no tengo nada que ver: no tenemos nada a medias, no tengo una relación oficializada, no es una persona que esté interviniendo públicamente", incidió. Y para rematar, muy molesta, lanzó: "Él no se ha dedicaba a prostíbulos, a saunas ni a lingotes ni a menores, ni a todo lo que se dedica el sanchismo antes de llegar al poder como hizo, por ejemplo, la mujer del presidente del Gobierno, que vino de gestionar la contabilidad de saunas a dar cátedras universitarias".