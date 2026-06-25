Cuenta atrás para el fin del "limbo normativo" de los tuk tuk en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto fecha a la regulación de los tuk tuk en la capital. En palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, el texto está a "pocos días" de ver la luz.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha asegurado este jueves que el Consistorio está intentando avanzar "hasta donde pueda". Se está "muy cerquita, a pocos días de tener ese avance en cuanto a la normativa", ha dicho exactamente de un proceso muy largo que se está moviendo dentro de "un marco competencial complejo".

"Vamos a llegar hasta donde podamos, no podemos hacer cosas que no estén en nuestro marco competencial pero llegaremos hasta donde nosotros podamos llegar y eso es lo que estamos viendo muy en detalle con nuestra Asesoría Jurídica, con los Servicios Técnicos, hasta donde podemos llegar para poder establecer las normativas que puedan ser adecuadas", ha explicado Sanz.

En ese mismo contexto, la vicealcaldesa ha querido dejar claro que el margen municipal "es muy limitado", motivo por el cual no quieren generar expectativas que luego no se puedan cumplir. "Quedan muy poquitos días para que eso sea público y una vez que tengamos todos esos informes, les daremos cuenta", ha adelantado

Un escenario que el propio delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya ha venido describiendo como una especie de vacío legal. En sus palabras, los tuk tuk que operan en la ciudad se encuentran "en un limbo normativo". "No se trata ni de un servicio regular de viajeros, ni un taxi, ni una VTC", llegó a apuntar.

Pese a eso, desde el Consistorio han insistido este jueves en que ya se han llevado a cabo campañas de inspección y que también se han impuesto sanciones por parte de Agentes de Movilidad y Policía Municipal a conductores de estos vehículos cuando se han detectado incumplimientos.