Detenido en Barajas un sueco de 86 años con 4,5 kilos de cocaína en la maleta

Un hombre sueco de 86 años fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de que la Guardia Civil encontrara 4,5 kilos de cocaína ocultos en su equipaje durante una escala de un viaje con destino final a Bruselas.

Fue el pasado 5 de junio cuando agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras de Madrid detectaron una maleta procedente de San José, en Costa Rica, que levantó sospechas por la posible presencia de sustancias estupefacientes en su interior. Tras localizar al propietario del equipaje y proceder a su apertura, los agentes hallaron 4.555 gramos de cocaína repartidos en nueve cilindros envueltos en papel.

El octogenario fue puesto a disposición judicial y la autoridad competente decretó más tarde su ingreso en prisión.

Las primeras investigaciones apuntan a que el pasajero podría haber sido captado por una organización dedicada al narcotráfico aprovechando su delicada situación económica y de salud. Según las pesquisas, habría aceptado realizar desplazamientos a cambio de dinero y se le habría encargado transportar droga en viajes con destino a ciudades como Bogotá, Dubái, Barcelona y Madrid.

La Guardia Civil señala además que este tipo de organizaciones recurren de forma habitual a técnicas de ingeniería social para reclutar a personas en situación de vulnerabilidad y, sobre todo, alejadas de los perfiles delictivos habituales. Para ello utilizan canales de contacto directo como WhatsApp, mensajes SMS o redes sociales.