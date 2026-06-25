El plan gratis de Madrid Río para una noche de talleres, música, baile y propuestas interactivas

Madrid Río acogerá el sábado 27 de junio la sexta edición de La Sub25, un festival gratuito de 21 Distritos que reunirá propuestas de creadores jóvenes en la Explanada Multiusos, la Nave de Terneras y el Paseo Lateral del Invernadero. La cita arrancará a las 20:30 horas y se prolongará hasta las 02:30 de la madrugada del domingo.

El programa combina artes escénicas, música, propuestas audiovisuales, teatro, circo y actividades abiertas a la participación. La entrada será libre y gratuita para todos los públicos, aunque la Zona Tunéate funcionará mediante turnos repartidos en la propia carpa.

Danza contemporánea, urbana y baile colectivo

La Explanada Multiusos reunirá piezas de danza contemporánea y urbana, con solos, duetos y trabajos colectivos. Las propuestas abordarán desde la relación entre cuerpo y movimiento hasta formatos que incorporan elementos de verbena, humor y encuentro con el público.

Entre las actuaciones figuran ACTO III, de Empty Rooms; Hacia el polvo, de Carla San Martín; TÁNGUELA, de Myriam González; NORMAL PEOPLE, de Llume Cía; y Tenemos que hablar, de Maite Felipe y Martín Barriuso.

El espacio también acogerá LÎLA, bailamos por no llorar, de Etéreocuriosas, y una sesión de baile colectivo dirigida por Klau DJ Set.

Instalaciones audiovisuales y música en directo

La Nave de Terneras concentrará las propuestas de arte digital, instalaciones y performances audiovisuales. El público podrá recorrer experiencias interactivas, trabajos con imágenes en tiempo real y creaciones que unen tecnología, sonido y movimiento.

Entre las actividades previstas se encuentran KICKFLIP, de Ignacio Navas; Eco Diafónico Visual, de Valver; Expecting Forward, de Eva Iszoro; y VOID, de Emmanuel González. También habrá instalaciones de Moira Muñoz y una propuesta que relaciona danza y refranes populares de Sara Herrera Camacho.

La programación musical incluirá el recital de AntonashPiano y el set de PatataOnStereo, que mezcla vinilo y herramientas digitales. La Nave albergará además la exposición fotográfica Recordar el olvido, de Max Naranjo.

Teatro, poesía, ciencia y creación colectiva

El Paseo Lateral del Invernadero será el espacio de actividades participativas. Habrá teatro gestual, una tragicomedia física, recitales de poesía y una performance que combina palabra y música.

También se celebrarán una PowerPoint Party, una experiencia sonora colectiva, talleres de costura con ropa reciclada y Murales de Expresión para escribir o dibujar. El programa incorpora una observación astronómica con astrónomos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Circo, arte urbano y zona de maquillaje

La programación exterior contará con talleres de malabarismo y aéreos, un pasacalles LED y una batucada. La Zona Gráfica ofrecerá actividades de pintura de figuras en tres dimensiones y pintura luminiscente.

La Zona Tunéate reunirá propuestas de maquillaje, peinados, trenzas, tatuajes de henna y creación con ropa reciclada. El acceso a este espacio se organizará mediante turnos.

La Fundación Music4all participará con medidas de accesibilidad como audiodescripción, bucle magnético, mochilas vibratorias e interpretación en lengua de signos.