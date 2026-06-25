El anuncio de una huelga indefinida en la educación pública no universitaria madrileña a partir del próximo 14 de octubre amenaza con quebrar la rutina de muchas familias. El masivo respaldo de las bases sindicales a esta movilización presagia un escenario de profundas complicaciones logísticas y organizativas para miles de personas que se verán obligadas a afrontar el colapso del calendario escolar con un duro obstáculo para la conciliación laboral. Por no hablar de los perjuicios derivados a los alumnos, que verán paralizado su aprendizaje con un temario que, a buen seguro, luego será exigido para pasar de curso.

La decisión, formalizada tras una "gran asamblea unitaria" en el Auditorio Marcelino Camacho —donde participaron 454 docentes en activo que debieron acreditar obligatoriamente su identidad con DNI y nómina para poder votar—, plantea un panorama de incertidumbre generalizada, sobre todo al tratarse de un paro con carácter "indefinido" y no de jornadas de protesta intermitentes.

La asamblea sirvió para materializar un amplio frente de resistencia. El comité de huelga acordado estará integrado formalmente por las siguientes organizaciones sindicales: CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM. Y la gran novedad de este movimiento radica en la confluencia directa con plataformas de base nacidas en el seno de los propios centros educativos, tales como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

Asimismo, el respaldo a la convocatoria se ha extendido más allá de las salas de profesores. El bloque cuenta con el soporte explícito de la Confederación de Ampas, Afas y Fampas de la Comunidad de Madrid (Confapa), la Asamblea Marea Verde y agrupaciones como el Frente de Estudiantes y el Sindicato de Estudiantes.

‼️Desde el Sindicato de Estudiantes convocaremos huelga estudiantil indefinida en unidad de acción con nuestros profesores. Vamos a dejar claro a Ayuso y Zarzalejo que no aguantamos más desprecio y abandono a la escuela pública. ¡A por la huelga indefinida! pic.twitter.com/kQyTs0CrzS — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) June 23, 2026

Las exigencias sobre la mesa: menos horas y mejores ratios

Entre las principales demandas que sustentan este paro indefinido destaca de forma prioritaria la reducción de la carga lectiva: los convocantes exigen fijar un máximo de 17 horas semanales en Educación Secundaria y 22 horas en Primaria. A esta medida se suma la exigencia de una reducción drástica de las ratios de alumnado por aula en todas las etapas educativas, un incremento del apoyo a la atención a la diversidad y la recuperación del poder adquisitivo perdido por el funcionariado en los últimos años.

Giro ideológico: el cuestionamiento del modelo bilingüe

Más allá de las tradicionales demandas de alivio laboral y mejoras salariales, la asamblea unitaria dio luz verde por mayoría absoluta a una petición que promete avivar un intenso debate político e institucional: el fin del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. La propuesta, nacida de manera espontánea a raíz de las intervenciones y mociones de los propios docentes asistentes, se incorporó formalmente a la plataforma de reclamaciones al entenderse que el modelo actual genera segregación y disfunciones en el aprendizaje.

La pelota, en el tejado de la Consejería

Con las referencias recientes de movilizaciones docentes de gran calado en regiones como Asturias, Cantabria, el País Vasco y Cataluña, el profesorado madrileño encara el conflicto dispuesto a mantener el pulso el tiempo que sea necesario. Las demandas serán entregadas de manera inminente a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, con el objetivo de forzar una negociación presupuestaria.

Mientras tanto, la ciudadanía contempla con preocupación el contador que avanza hacia el 14 de octubre. En ese sentido, el secretario general del Sector de Enseñanza de UGT Madrid, Javier Becerra, considera que la fecha de la huelga es la adecuada para negociar las reivindicaciones del personal docente y lograr que queden recogidas en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. El paro solo será desconvocado si las peticiones son atendidas en su totalidad o hasta un punto que esta misma asamblea unitaria considere aceptable.