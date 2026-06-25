El Ayuntamiento de Madrid ha respondido a la decisión del Consistorio de Parla, gobernado por el PSOE, de suspender este año el cobro de la tasa de basuras, recordando que se trata de una obligación derivada de una imposición del propio Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha sido este jueves cuando el alcalde de Parla, el socialista Ramón Jurado, ha anunciado durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que su Gobierno no aplicará la medida por una cuestión de equidad entre municipios. "No creo que sea justo que los vecinos y vecinas de Parla no gocen de los mismos derechos que otros vecinos de otros municipios por el simple hecho de ser menos ricos o más pobres", ha dicho.

El municipio madrileño sigue así los pasos de Alcorcón, también gobernado por el PSOE, donde de igual manera se optó el pasado mayo por suspender el cobro de la tasa. También de Leganés, donde el Ayuntamiento directamente no llegó a implantarla.

En el caso de Parla, el Consistorio llegó a aprobar en noviembre de 2025 una ordenanza para su aplicación, aunque finalmente no llegó a ponerla al cobro ese año y la dejó aplazada para 2026. Ahora, ha optado por suspender completamente su aplicación. Una decisión que su alcalde defenderá "donde sea necesario, en el Ministerio de Hacienda y en la Comunidad de Madrid".

Aunque sin conocer "las circunstancias concretas" del municipio madrileño, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha respondido con la misma posición que viene defendiendo el Ayuntamiento de Madrid desde la implantación de la tasa: su origen está en una obligación impuesta a nivel nacional. "Lo que queremos es que de una vez el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, nos haga caso y podamos quitar esa tasa de basuras con la que no estamos de acuerdo", ha señalado Sanz.

De hecho, el propio José Luis Martínez-Almeida ha llegado a referirse a ella como el "tasazo" de basuras de Sánchez y ha mostrado su rechazo a la misma instando en varias ocasiones a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, a acudir juntos al Ministerio de Hacienda para reclamar su derogación.

Mientras la norma siga en vigor, ha insistido la portavoz municipal en rueda de prensa este jueves, el margen de actuación de los consistorios es limitado: "La pelota está en el tejado de quien puede hacerlo, el Gobierno de España, que es quien impuso esta tasa que nunca nos gustó".

Es por eso que Sanz ha dejado claro que, mientras no se modifique la normativa, los ayuntamientos están obligados a aplicarla. Aunque ha evitado valorar el paso dado por Parla, ha apuntado a que "ellos tendrán que explicar por qué no cumplen con una normativa nacional".

El pasado mes de abril, Almeida anunciaba un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló su ordenanza fiscal de la tasa de basuras para 2025.